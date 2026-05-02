高雄2死3傷車禍 市府會勘增設人行道補破網

高雄市左營區軍校路昨晚發生2死3傷車禍，警方初步調查肇事原因，疑是黃姓男子開車疲勞駕駛，擦撞1輛違規停車失控，再因騎樓障物受阻，黃姓婦人1家3人被迫走到車道上，才遭無妄之災。今天市府相關單位會勘，表示

2026-05-02 15:29