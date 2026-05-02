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高雄2死3傷車禍 市府會勘增設人行道補破網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區軍校路昨晚發生2死3傷車禍，警方初步調查肇事原因，疑是黃姓男子開車疲勞駕駛，擦撞1輛違規停車失控，再因騎樓障物受阻，黃姓婦人1家3人被迫走到車道上，才遭無妄之災。今天市府相關單位會勘，表示將透過「工程改善」與「強化執法」雙管齊下，消除該路段的安全隱憂。

高雄市警交通大隊今天下午表示，警方與市府交通局、工務局及里長，今天中午12時30分至現場會勘，初步會勘研議結論如下：

一、為管理行車速度及減少違停，由交通局將軍校路車道瘦身，加寬分向限制線、軍校路與軍校路180巷口增繪邊線及槽化線，以避免用路人違停。

二、事故地點人行空間，短期由工務局進行順平工程改善，長期規劃增設人行道。

三、公園處針對路燈照明進行評估。

四、警察局加強人行道違規停車及測照取締。

高雄市政府將透過「工程改善」與「強化執法」雙管齊下，消除該路段安全隱患，也呼籲用路人切勿違規停車或占用人行空間，市府團隊將持續滾動檢討，全力守護市民交通安全。

高雄市軍校路2死3傷車禍案發地騎樓堆雜物，影響行人通行。記者石秀華／攝影
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黃姓男子開車擦撞白色休旅車失控。記者石秀華／翻攝
黃姓男子開車擦撞白色休旅車失控。記者石秀華／翻攝

高雄市左營區軍校路發生2死3傷車禍，警方與工務局、交通局今天會勘現場。記者林保光／翻攝
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高雄市 騎樓 車道

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