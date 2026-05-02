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女子登北大武山墜落6公尺深邊坡 意識模糊直升機吊掛救援

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

一名55歲劉姓女子今天與友人於屏東縣泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，不慎滑落約6公尺深的邊坡，消防人員到場後，因傷者意識模糊，消防局申請直升機吊掛，送下山後由救護車送往高雄義大醫院救治。

屏東縣消防局今天上午4時12分接獲報案，一行3人在泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，其中1人不慎滑落約6公尺深邊坡，消防局派出8車14人前往搶救。經4小時跋山涉水後，才抵達事故現場。

消防人員於7時52分到達事故現場，55歲的劉姓女傷者已意識模糊，消防人員完成初步評估及救護處置後，申請直升機吊掛，8時16分將傷者拖拉上來，10時36分送抵吊掛點，11時19分直升機抵達屏東特搜大隊，由救護車送往高雄義大醫院救治。

55歲劉姓女子於屏東縣泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，滑落約6公尺深邊坡，消防局申請直昇機吊掛，送下山後送醫救治。圖／消防局提供
55歲劉姓女子於屏東縣泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，滑落約6公尺深邊坡，消防局申請直昇機吊掛，送下山後送醫救治。圖／消防局提供

55歲劉姓女子於屏東縣泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，滑落約6公尺深邊坡，消防局申請直昇機吊掛，送下山後送醫救治。圖／消防局提供
55歲劉姓女子於屏東縣泰武鄉北大武登山口往舊筏灣途中，滑落約6公尺深邊坡，消防局申請直昇機吊掛，送下山後送醫救治。圖／消防局提供

北大武山 消防人員 直升機 屏東

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