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北市97歲婦走失工地 媳婦渾然不知…警助返家她大感欣慰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市97歲林姓老婦日前獨自外出後迷途，不斷在工地附近詢問「朋友在哪裡？要去吃飯」，神情焦急，工地人員察覺有異報警，警方到場發現老婦有失智情況，耐心詢問問出姓名，經比對戶籍資料確認身分，最後平安護送返家，當時家裡只有媳婦，媳婦稱婆婆住樓上不知她走失，頻頻向警方致謝。

松山分局東社派出所警員楊岱軒、鄭軒亘、黃琬婷日前下午4點多獲報，指富錦街附近工地有老婦疑似迷途，員警到場發現林婦語意表達不清，無法清楚說出住址與家屬聯絡方式，只反覆提及要和朋友吃飯，卻找不到人。

由於林婦年事已高，疑有失智情形，面對詢問時答非所問，僅說得出自己的姓名，員警先安撫情緒，再透過警用系統查詢戶籍資料，約半小時確認她身分及住處。

員警隨後開警車護送林婦返家，抵達中山區住處後由媳婦應門，媳婦表示，平時與丈夫同住樓下，婆婆住樓上，當天未察覺她已外出，沒想到警方卻人安全送回，對警方熱心協助十分感謝。

松山警方呼籲，家中若有失智長者，可配戴聯絡手環、在衣物繡上聯絡方式，或申請防走失愛心手鍊，也可搭配定位設備協助掌握行蹤；若發現長者走失，應立即報警，爭取協尋時效。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

松山分局東社派出所員警鄭軒亘（左）、黃琬婷（右）日前協助轄內迷途97歲婦人返家。記者翁至成／翻攝
松山分局東社派出所員警鄭軒亘（左）、黃琬婷（右）日前協助轄內迷途97歲婦人返家。記者翁至成／翻攝

松山分局東社派出所員警日前協助轄內迷途97歲婦人返家。記者翁至成／翻攝
松山分局東社派出所員警日前協助轄內迷途97歲婦人返家。記者翁至成／翻攝

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