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高雄行人遭撞2死1重傷 直擊案發處騎樓堆雜物、人行道種木瓜樹
68歲黃姓婦人和女兒在女婿陪同下昨晚從彰化至高雄看診，徒步軍校路，遭黃姓男子駕車撞飛，黃婦和女婿雙雙慘死、女兒重傷，引發高雄「行人地獄」爭議；交通局亡羊補牢稱會檢討行人空間及照明，記者直擊事故現場騎樓堆滿雜物，警方急貼限期改善通知，連人行道都有私種已結石纍纍的木瓜樹。
黃婦與女婿張姓男子遺體停放在國軍左營總醫院，警方今天上午已報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清死因；倖存的黃婦女兒因手腳骨折、頭部撕裂傷，尚在加護病房觀察。
從警方公布事發前監視畫面發現，當時黃婦與女兒（43）和女婿（43歲）走在人行道，疑因住家有人掃地，疑似騎樓有堆放雜物，於是未走人行道走在軍校路路旁，不久，黃姓男子駕車先撞上紅線違停的休旅車，再衝撞黃婦一家三口，釀成悲劇。
肇事的黃姓男子今天上午被警方依過失致死、傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方命其無保請回、限制住居。
記者今午至事發地現場勘查，發現有住戶的騎樓堆放機車、木板及裝潢用的木材和三角錐等器具，左營警分局左營派出所今天派員至現場急貼「限期改善通知書」，指依道路交通管理處罰條例第3條規定，該處屬道路範圍，要求住戶自通知日起迅速清除，否則將依相關法令通報環保單位清除，並依道交條例第82條1項1款處行為人1200元至2400元。
有住戶抱怨堆放物品未完全占據騎樓空間，仍可供行人通行，而非禁止他人通行，因警方要求也只能配合。
記者直擊離事發地30公尺的人行道，有住戶在人行道當成自家花園，將盆栽圈繞在行道樹周圍，盆栽已將近一個成年人高度；另一側則有比一個成年人還高的木瓜樹，木瓜樹已結石纍纍，顯見該處已是經年累月的違規行為，但相關單位卻毫不自知。
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