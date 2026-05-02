高雄行人遭撞2死1重傷 直擊案發處騎樓堆雜物、人行道種木瓜樹

68歲黃姓婦人和女兒在女婿陪同下昨晚從彰化至高雄看診，徒步軍校路，遭黃姓男子駕車撞飛，黃婦和女婿雙雙慘死、女兒重傷，引發高雄「行人地獄」爭議；交通局亡羊補牢稱會檢討行人空間及照明，記者直擊事故現場騎樓堆滿雜物，警方急貼限期改善通知，連人行道都有私種已結石纍纍的木瓜樹。

黃婦與女婿張姓男子遺體停放在國軍左營總醫院，警方今天上午已報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清死因；倖存的黃婦女兒因手腳骨折、頭部撕裂傷，尚在加護病房觀察。

從警方公布事發前監視畫面發現，當時黃婦與女兒（43）和女婿（43歲）走在人行道，疑因住家有人掃地，疑似騎樓有堆放雜物，於是未走人行道走在軍校路路旁，不久，黃姓男子駕車先撞上紅線違停的休旅車，再衝撞黃婦一家三口，釀成悲劇。

肇事的黃姓男子今天上午被警方依過失致死、傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方命其無保請回、限制住居。

記者今午至事發地現場勘查，發現有住戶的騎樓堆放機車、木板及裝潢用的木材和三角錐等器具，左營警分局左營派出所今天派員至現場急貼「限期改善通知書」，指依道路交通管理處罰條例第3條規定，該處屬道路範圍，要求住戶自通知日起迅速清除，否則將依相關法令通報環保單位清除，並依道交條例第82條1項1款處行為人1200元至2400元。

有住戶抱怨堆放物品未完全占據騎樓空間，仍可供行人通行，而非禁止他人通行，因警方要求也只能配合。

記者直擊離事發地30公尺的人行道，有住戶在人行道當成自家花園，將盆栽圈繞在行道樹周圍，盆栽已將近一個成年人高度；另一側則有比一個成年人還高的木瓜樹，木瓜樹已結石纍纍，顯見該處已是經年累月的違規行為，但相關單位卻毫不自知。

記者直擊離一家三口遭撞釀2死1重傷慘劇的事發地軍校路前住戶的騎樓地堆滿雜物。記者石秀華／攝影

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人及機車雙載母女，其中行人黃婦和女婿不治，女兒重傷；黃男今被警方送辦。記者石秀華／翻攝

記者直擊離一家三口遭撞釀2死1重傷慘劇的事發地軍校路周圍，有住戶在人行道當成自家花園，盆栽圈繞行道樹周圍，還有人栽種已結石纍纍的木瓜樹。記者石秀華／攝影

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞路邊白色休旅車，後撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治。記者石秀華／翻攝

記者直擊離一家三口遭撞釀2死1重傷慘劇的事發地軍校路住戶前騎樓堆雜物，影響行人通行，警方今早貼上限期改善通知書。記者石秀華／攝影