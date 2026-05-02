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暗夜街頭疑似不法交易 花蓮警車一路追進巷弄不慎撞牆

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮警分局兩名員警今晨駕警車巡邏時，在市區要道中山路發現兩輛轎、機車從事可疑交易，鳴笛示意攔檢，兩車竟分頭逃逸，警車持續追逐轎車到巷弄間，不慎碰撞路旁店家牆壁，幸好無人受傷，但可疑轎車趁隙逃逸。警方調查，該車是租賃車，已掌握駕駛身分，並開出31張罰單，對辦案造成店家損失，會負起賠償責任。

花蓮警分局自強派出所兩名員警今天清晨零時許巡邏到花蓮市中山路時，發現國安郵局前有一輛白色轎車及機車臨停在路旁，轎車駕駛搖下車窗拿出一袋物品，交給機車騎士，懷疑正從事不法交易，立即鳴笛並趨前要求受檢。

兩車聽到警笛聲，立即停下動作逃離現場，警車一路從中山路、商校街追逐到帝君廟附近，兩車分頭逃跑，警車續追轎車到狹小巷弄間，不小心碰撞店家外牆，牆壁輕微受損，警車保險桿、左側車門等處也受損，幸好沒有造成員警或用路人受傷。

花蓮警分局追查發現，該輛白色轎車是出租車輛，循線掌握駕駛身分，並針對拒檢、闖紅燈等多項違規，一共開出31張共12萬元罰單，並將積極通知兩輛機車駕駛到案說明。

警方表示，警車及店家牆壁受損部分還須估價，因辦案過程造成店家牆壁損毀，一定會負起賠償責任。

花蓮警方今天凌晨追查疑似不法交易時，追逐可疑車輛到巷弄間，不慎碰撞店家外牆，造成下緣破損，警方表示會負起賠償責任。圖／警方提供
花蓮警方今天凌晨追查疑似不法交易時，追逐可疑車輛到巷弄間，不慎碰撞店家外牆，造成下緣破損，警方表示會負起賠償責任。圖／警方提供

花蓮警方今天凌晨在中山路發現疑似不法交易，一路追逐可疑的白色車輛。圖／警方提供
花蓮警方今天凌晨在中山路發現疑似不法交易，一路追逐可疑的白色車輛。圖／警方提供

花蓮警方今天凌晨追查一起疑似不法交易，追逐可疑車輛到巷弄間，不慎碰撞店家外牆，警車前保險桿、左側車門也受損。圖／警方提供
花蓮警方今天凌晨追查一起疑似不法交易，追逐可疑車輛到巷弄間，不慎碰撞店家外牆，警車前保險桿、左側車門也受損。圖／警方提供

花蓮 警車

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