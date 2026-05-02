在花博市集酒後亂噴滅火器 男大生見警秒清醒…被依傷害罪送辦

台北市圓山花博的MAJI MAJI集食行樂市集廣場，今天凌晨4點多傳出民眾酒後亂玩滅火器，現場安管人員一度上前制止仍被噴灑，不慎吸入白色粉末，事後提告傷害罪，警方獲報趕抵，將涉案的22歲張姓男大生帶回派出所，警詢後依法送辦。

警方調查，22歲張姓男大生和友人5月1日晚上在市集飲酒，直到隔天凌晨4點多散場仍不回家，因酒醉一時好奇，擅自取用滅火器朝四周噴灑，導致廣場地面佈滿白色粉末，現場安管人員上前制止，因吸入滅火器粉末感到不適報警，並提告傷害罪。

張男起初還十分有興致，直到看到警察立刻酒意全無，除了道歉也解釋自己只是因為好玩，由於現場安管人員提告，警方依規定把張男帶回派出所製作筆錄，函送台北地檢署偵辦。

值得注意的是，MAJI MAJI集食行樂市集今年3月也有一名少年一樣玩到隔天，拿起滅火器胡亂噴灑，被警方帶回派出所並同步通知家屬，依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序裁罰。

中山警方呼籲，公共場所消防設備供緊急災害發生時使用，民眾切勿因嬉鬧、酒後失序任意操作，以免影響真正救災需求，甚至危害他人安全，警方對相關妨害公共安全行為將依法究辦。

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