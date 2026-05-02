駕照雞腿換的？連假國5坪林交流道出口匝道驚見整排逆向車

五一勞動節共3天連假，昨天連假首日，國道5號坪林交流道封閉南下匝道，昨天往宜蘭方向有駕駛人發現下坪林交流道出口匝道，竟出現整排汽車逆向，氣憤大酸「駕照是雞腿換來的？」國道警察巡邏經過攔下3車依法取締並開單告發。

國道九隊巡邏車昨天上午近10時行經國道5號南向14.5公里坪林交流道出口匝道，發現多部汽車逆向進入出口匝道，隨即前往攔停3輛汽車，3車駕駛人分別為埕姓男子（29歲）、王姓男子（38歲）及吳姓女子（38歲），3人均表示，因坪林交流道南向入口封閉以致誤入出口匝道。

國道察呼籲加駕駛用路人應注意高速公路交流道相關指示及禁制標誌，切勿逆向行駛，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路逆向行駛，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

昨天勞動節連假首日，國五下坪林交流道出口匝道驚見整排汽車逆向，國道驚察依法取締並開單告發。記者王長鼎／翻攝