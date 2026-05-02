女大生母女牽手現身靈堂道歉 女警姊哽咽：再也沒有人可以牽妹妹的手

台南市警四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，肇事戴姓女大生在父母陪同下，到鄭靈前上香鞠躬致意，「我們都還是放不下」鄭的弟弟說，她到靈前鞠躬致歉，做她該做的事。姊姊看到女大生媽媽牽著她的手現身，哽咽說「我只是想到我妹妹再也沒有人可以牽她的手」。

戴姓女大生今上午10時許現身靈堂，她在父母的陪同下，在鄭詠心的靈前上香致意，同時，她也不斷以90度鞠躬逐一向家屬道歉，隨後在家屬的陪同下，不發一語離開現場。

然而，女大生第一時間關心車損的作為，在社群上發酵，警方擔心女大生現身消息傳出後會有衝突發生，調派大批警方到場維持秩序，防範未然，所幸現場並無衝突發生。

鄭詠心的胞弟說，今天女大生有來這邊跟妹妹上香，後續的程序就交給司法；面對媒體詢問，心情上有無因此比較平復，他說，目前沒有，沒有感受到她的誠意。

胞弟說，女大生做她該做的事，但我們還是放不下，案發後，前面兩通是她爸爸打，昨下午是她本人打的，所以請她來上香，所以她今天來跟妹妹致個意。

姊姊哽咽說，看到女大生出現時，媽媽都牽著她的手，女大生都有媽媽牽著她的手來面對這一切的事情，「我只是想到我妹妹都沒有人可以牽她的手」，她一提到女大生的作法和態度，心痛的再也講不下去。

戴姓女大生（穿白衣者）今上午10時許現身靈堂，她在父母的陪同下，在鄭詠心的靈前上香鞠躬道歉。記者邵心杰／攝影