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影／連假第2天 國道5號頭城段竟有行人走上國道

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

今天是勞動節連假第2天，國道車流量仍不少，國道5號北向頭城路段今晨竟有一名婦人走在內側車道，路過車輛見狀嚇到紛紛閃避。國道警察獲報趕往，婦人稱是視力不好誤闖國道，警方已將她帶離並依規定舉發。

國道第九警察大隊今天清晨5時15分接獲路人報案，有一名女子走在國道5號北向頭城路段28.4公里內側車道，警方到達現場時，女子還緩步行走，車輛見到她紛紛閃到外側車道。

警方詢問時，59歲的潘姓女子稱，是因為視力不佳，沒看清楚才誤入國道。警方安撫她的情緒，並將她帶回頭城分隊，聯繫家人接回。

國九隊呼籲用路人要注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，千萬不要誤闖，以免發生危險。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，不得進入第一項道路之人員而進入者，將處3000到6000元罰鍰。

國道5號宜蘭頭城北向路段，今晨有婦人走在內側車道。圖／警方提供
國道5號宜蘭頭城北向路段，今晨有婦人走在內側車道。圖／警方提供

國道 車道

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