彰化一家三口高雄看診徒步遭撞最後身影曝 岳母和女婿不治、女兒重傷

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，在高市軍校路先撞路旁轎車，後衝撞走在路上的黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中68歲黃姓婦人及女婿雙雙不治，女兒重傷；據了解，黃婦一家三口昨專程從彰化到高雄著名減肥診所看診，沒料，徒步走在馬路上卻遇橫禍。

黃婦與女婿張姓男子遺體停放在國軍左營總醫院，警方今天上午已報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清死因；倖存的黃婦女兒因手腳骨折、頭部撕裂傷，尚在加護病房觀察。

據了解，死者黃姓婦人住彰化，劉姓女兒和張姓女婿則住雲林，女兒固定陪母親到高雄市著名的減肥診所看診，沒料，徒步走在馬路上卻遇橫禍，一家人天人永隔，死者家屬低調不願受訪，今天將回現場招魂。

肇事的黃姓男子為私人企業的工程師，釀禍後稱購物載妻小返家途中，過於疲勞、頭昏，方向盤偏移先撞上路邊車，再衝撞前方行人釀禍；警方上午警詢後，依過失致死及傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

左營警分局調查，黃姓男子（41歲）昨晚6時許購物後駕車搭載2歲幼兒和妻子返家，行經軍校路時，疑疲勞駕駛，車子先失控撞上停在路邊轎車，隨後車子又往前衝，從後將當時走在路邊的行人劉姓女子（43歲）及其母親黃姓婦人（68歲）及丈夫張姓男子（43歲）。

黃男的轎車再撞及同向行駛的重機車騎士黃姓女子（35歲）及其後載的母親楊姓婦人（63歲），並波及路邊停放的2輛轎車及1輛重機車。

事故當下，劉女一家三口及機車雙載黃女母女噴飛在地，其中黃婦當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，仍因傷重不治。

女婿張男當時疑腰部受傷也意識昏迷，沒料，傷勢急轉直下，沒能撐下來，晚間10點多被院方宣告不治，女兒劉女手部骨折、頭撕裂傷、身體多處擦挫傷；楊、黃母女則肢體擦傷、意識清楚，治療後，今天凌晨已先行出院。

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞徒步走在馬路邊的黃姓母女及其女婿（如圖），其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治，女兒劉女重傷。記者石秀華／翻攝

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞徒步走在馬路邊的黃姓母女（後方紅圈）及其女婿（前方紅圈），其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治，女兒劉女重傷。記者石秀華／翻攝

黃姓男子昨晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞路邊白色休旅車，後撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治。記者石秀華／翻攝