高雄油漆工自家點打火機燒塑膠管引火勢 釀自己及4妻小輕微嗆傷

從事油漆工的陳姓男子昨深夜11時45分許在位於高市鳳山區住處準備今天要工作的工具，疑使用打火機燒塑膠管，當下不慎接觸油漆稀釋劑，導致引發火勢，鄰居見狀急打119，所幸陳男與妻子及3名子女及時逃出屋外，僅輕微嗆傷。

警方調查，家住鳳山區的陳姓男子（33歲）因從事油漆工，昨天深夜11時45分許在住家準備今天要工作的工具，疑因使用打火機不慎接觸的油漆稀釋劑的甲苯，瞬間引發火勢。

當時鄰居見到陳家起火，協助幫忙打119，陳男和妻子及叫醒已入睡的3名兒女逃出屋外，僅輕微嗆傷，警消趕抵現場，陳男和鄰居已自行撲滅火勢。

消防人員到場後逐層搜索，確認無其他住戶受困，警方於現場實施交通管制。詳細起火原因仍待消防局火調科鑑定調查；警方將通知陳男到案說明，查明是否因抽菸點燃火勢涉及公共危險罪。