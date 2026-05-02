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高雄燕巢三合院凌晨惡火！76歲獨居老婦葬身火窟

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高雄燕巢三合院凌晨惡火 76歲婦受困不幸葬身火窟

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區今天凌晨0時許發生一起死亡火警，燕巢區中東巷一處民宅竄出火煙，雖然消防人員立即出動人車前往救援，且20分鐘內迅速獲得控制並撲滅，但消防人員卻在搜救後，不幸於屋內尋獲一名約76歲的獨居女性，已明顯身亡。

高雄市消防局是在今天凌晨0時25分獲報，立即出動16車、38名消防人員前往搶救，大批救援人車抵達現場時，屋內已冒出大量濃煙與火舌，隨即布設水線搶救，於0時45分順利撲滅火勢，但經火場清查，卻在其中一間房間內尋獲該名行動不便的76歲高姓婦人，但已無生命跡象。

據了解，高姓婦人平時多倚賴輪椅代步，為社會局列冊關懷的弱勢家庭，附近鄰居指出案發當時曾聽見疑似爆炸聲響，發現起火後雖大聲呼喚提醒逃生，但未見老婦逃出，後續消防人員清理火場時，於屋內發現一桶呈現開啟狀態的瓦斯桶，唯該瓦斯桶並未燃燒。

警消調查，事發當下是由住戶首先發現高姓婦人房間起火，隨即通報救援，但針對起火點與確切肇因，是否與開啟的瓦斯桶有關，仍有待火災調查進一步採證與鑑識釐清，並將依法報請橋頭地檢署相驗死者遺體。

高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄燕巢三合院深夜火警，婦人房內竄出火勢，連屋頂都燒塌。記者巫鴻瑋／翻攝

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