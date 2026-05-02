台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...遭民眾痛毆制伏

台中南區昨（1日）深夜10點多驚傳車區有火燒車，1輛自小客車在社區停車場匝道陷入火海，住戶目睹開車男子先是撞人、拖行機車，最後車子竄火還逃逸，經民眾合力壓制、噴辣椒水制伏；警方到場逮捕男子施以呼氣酒測超標，全案朝公共危險、肇事逃逸等罪嫌偵辦。

有民眾目擊，1日晚間10點多男子開車先是撞傷人卻未停下查看，車底下還卡著1輛機車繼續狂飆，最後衝進南區工學二街的社區，但在停車場匝道口突然竄火，整輛車最後陷入火海。

但肇事男子第一時間卻棄車逃逸，所幸有住戶合力上前壓制，並直接朝男子臉部近距離噴辣椒水，更大罵「你撞到人還跑什麼！」

台中第三分局昨晚10點28分獲報，初步調查男子（50歲）酒駕，先是在口撞擊機車再一路拖行，導致車輛底盤起火燃燒，並在社區外逮到人，經施以呼氣酒測值超過每公升0.25毫克公共危險門檻，將依酒駕、肇逃等罪嫌送辦。

由於男子遭逮時，一度遭民眾壓制，還有人出手毆打、直接朝其眼部猛噴辣椒水，施暴影像也在網路流傳。

第三分局說，針對網路流傳民眾毆打涉嫌人部分，提醒民眾見義勇為協助警方控制犯嫌時，應注意比例原則、切勿過當，如遇突發狀況，請以保護自身安全為優先，並立即撥打110交由警方處理。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方逮捕酒駕肇逃的男子，朝公共危險等罪嫌偵辦。記者曾健祐／翻攝