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台東羽美山意外！女子墜10公尺山谷 消防苦戰8小時搶救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉羽美山區今發生一起登山意外，一名女子於步道行進間不慎跌落邊坡，疑似左大腿骨折無法行走。消防局接獲報案後展開搜救，歷經近8小時努力，晚間將傷者護送下山並送醫治療。

消防局表示，下午13時02分及13時21分，先後接獲李姓男子及簡姓女子報案，指兩人登山途中，簡女於羽美山步道旁不慎跌落約40度、深約10公尺的山谷。傷者當時意識清楚，但因左大腿疑似骨折無法自行移動，急需協助。

事故地點位於海端鄉新武橋上方山區羽美山步道旁密林，距離新武橋約需步行1個半小時，且當時天候陰天並伴隨間歇小雨，增加搜救困難度。

消防局獲報後，立即出動警消及義消共11人前往救援，由海端分隊資深消防人員胡俊雄帶隊，並調派海端、延平分隊後勤車輛及民間支援車輛投入任務。

搜救行動於14時展開，救援人員完成任務簡報及裝備整備後出發，於15時13分溯溪通過新武呂溪，15時24分抵達登山口，持續挺進後，於16時45分成功接觸傷者。

經現場評估，搜救人員先以彈性繃帶及護木固定傷者疑似骨折部位，再以SKED軟式單架進行全身固定，透過人力搬運與拖拉方式沿山徑下撤。

傍晚17時48分開始撤離，晚上20時59分抵達登山口，並於21時24分交由救護人員接手，隨即送往台東馬偕紀念醫院治療。

消防局提醒，山區步道地形多變且具潛在風險，民眾登山前應留意天候變化，備妥裝備並評估自身能力，以確保安全，避免類似意外再次發生。

消防局接獲報案後展開搜救，歷經近8小時努力，晚間將受傷的簡女護送下山並送醫治療。圖／台東縣消防局提供
消防局接獲報案後展開搜救，歷經近8小時努力，晚間將受傷的簡女護送下山並送醫治療。圖／台東縣消防局提供

台東縣海端鄉羽美山區今發生一起登山意外，一名簡姓女子（左）於步道行進間不慎跌落邊坡，疑似左大腿骨折無法行走。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉羽美山區今發生一起登山意外，一名簡姓女子（左）於步道行進間不慎跌落邊坡，疑似左大腿骨折無法行走。圖／台東縣消防局提供

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