一家三口高雄旅遊散步遭車衝撞 丈夫和母不治她重傷

黃姓男子今晚6時駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，在高市軍校路先撞上路旁轎車，後衝撞走在路上的黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中68歲黃姓婦人及女婿雙雙傷重不治；據了解，黃婦一家三口是彰化人，疑連假到高雄旅遊，沒料，散步卻遭遇橫禍，在母親節前夕天人永隔。

左營警分局調查，黃姓男子（41歲）今晚6時許購物後駕車搭載2歲幼兒和妻子返家，行經軍校路時，疑疲勞駕駛，車子先失控撞上停在路邊轎車，隨後車子又往前衝，從後將當時走在路邊的行人劉姓女子（43歲）及其母親黃姓婦人（68歲）和後方的丈夫張姓男子（43歲）。

黃男的轎車再撞及同向行駛的重機車騎士黃姓女子（35歲）及其後載的母親楊姓婦人（63歲），並波及路邊停放的2輛轎車及1輛重機車。

事故當下，劉女一家三口及機車雙載黃女母女噴飛在地，其中黃婦當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，仍因傷重不治；女婿張男當時疑腰部受傷也意識昏迷，沒料，傷勢急轉直下，沒能撐下來，晚間10點多被院方宣告不治，女兒劉女手部骨折、身體多處擦挫傷、意識模糊，仍在搶救中；楊、黃母女則肢體擦傷、意識清楚。

事故現場零件散落一地，黃男轎車車頭凹陷，夫妻倆下車見闖下大禍，一臉驚恐；警方事後對黃男施以酒測，無飲酒情事。

據了解，黃男稱當時購物返家途中，過於疲勞頭暈炫，車子偏移釀禍；警方依規定完成測繪、蒐證，警詢後，將依過失致死、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；詳細肇因及肇責待交通大隊分析研判。

據了解，不幸命喪輪下的黃婦和女兒及女婿張男一家三口都是彰化人，疑連假到高雄旅遊，晚間外出散步卻遭遇橫禍，黃婦和女婿張男魂斷異鄉，劉女因傷勢不輕，仍住院搶救中，一家人在母親節前夕天倫夢碎，境遇令人不勝噓唏。

黃姓男子今晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治，女兒劉女尚在搶救；圖為事故現場。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治，女兒劉女尚在搶救；圖為黃男轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今晚6時駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦和女婿因傷重雙雙不治，女兒劉女尚在搶救；黃男被警方送辦。記者石秀華／翻攝