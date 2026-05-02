寵物餐廳犬隻遭不當管教 苗縣府開罰持續追蹤

苗栗縣西湖鄉知名寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻，縣府晚間表示，經動防所會同警方稽查，陳姓飼主業者坦承曾對黃金獵犬有逾越合理管教行為，已裁罰7.5萬元並持續追蹤。

位於西湖鄉的「獵犬不打獵」是以黃金獵犬為主題的寵物餐廳，店內多隻可愛溫馴的黃金獵犬成為吸客活招牌，不過有電子媒體今天報導，陳姓業者曾拿椅子砸狗、鞭打等疑似虐狗行為。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，民眾於4月1日透過社群平台提供檢舉影像，內容涵蓋112年至114年間共4段不同時間紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，已明顯逾越合理管教範圍。

縣府指出，動防所於4月2日會同警方前往現場稽查，發現飼主及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時於台中飼養，營業期間才由飼主載運至苗栗西湖鄉使用，現場有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育，經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。

對於檢舉影像中行為，陳姓飼主坦承為其本人所為，並解釋是因犬群間偶有因位階產生衝突，為即時分開犬隻而採取較大動作控制；因影像內容屬實，縣府依事證認定飼主行為違反動物保護法第5條不得傷害動物之規定，並依同法第30條裁處最高額度罰鍰新台幣7萬5000元。

縣府說，考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置程度，暫不予沒入，將持續列管追蹤，並函請台中市動物保護機關就犬隻實際飼養地進行訪查，透過跨縣市合作機制，確保動物福利及飼養管理符合規範。

陳姓飼主透過臉書粉專發文表示，影片是去年妻子為爭取女兒撫養權提供給社工被刻意截取，狗狗平常被照顧得很好，只有在狗群爭吵打架的時候才會大動作加以阻止，他坦承有管教過當，也感到抱歉，但不希望被刻意扭曲。