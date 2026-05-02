聽新聞
0:00 / 0:00

寵物餐廳犬隻遭不當管教 苗縣府開罰持續追蹤

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣1日電

苗栗縣西湖鄉知名寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻，縣府晚間表示，經動防所會同警方稽查，陳姓飼主業者坦承曾對黃金獵犬有逾越合理管教行為，已裁罰7.5萬元並持續追蹤。

位於西湖鄉的「獵犬不打獵」是以黃金獵犬為主題的寵物餐廳，店內多隻可愛溫馴的黃金獵犬成為吸客活招牌，不過有電子媒體今天報導，陳姓業者曾拿椅子砸狗、鞭打等疑似虐狗行為。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，民眾於4月1日透過社群平台提供檢舉影像，內容涵蓋112年至114年間共4段不同時間紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，已明顯逾越合理管教範圍。

縣府指出，動防所於4月2日會同警方前往現場稽查，發現飼主及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時於台中飼養，營業期間才由飼主載運至苗栗西湖鄉使用，現場有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育，經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。

對於檢舉影像中行為，陳姓飼主坦承為其本人所為，並解釋是因犬群間偶有因位階產生衝突，為即時分開犬隻而採取較大動作控制；因影像內容屬實，縣府依事證認定飼主行為違反動物保護法第5條不得傷害動物之規定，並依同法第30條裁處最高額度罰鍰新台幣7萬5000元。

縣府說，考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置程度，暫不予沒入，將持續列管追蹤，並函請台中市動物保護機關就犬隻實際飼養地進行訪查，透過跨縣市合作機制，確保動物福利及飼養管理符合規範。

陳姓飼主透過臉書粉專發文表示，影片是去年妻子為爭取女兒撫養權提供給社工被刻意截取，狗狗平常被照顧得很好，只有在狗群爭吵打架的時候才會大動作加以阻止，他坦承有管教過當，也感到抱歉，但不希望被刻意扭曲。

苗栗縣 寵物 開罰

延伸閱讀

迷你馬現身北市街頭民眾助安置 警、動保處罰飼主

浣熊等飼主116年4月底前應登記 違者最高罰25萬元

苗栗銅鑼現首例鼬獾狂犬病陽性 緊急加開疫苗注射場次

寵物美容契約遭指難落實 農業部：誤解

相關新聞

一家三口高雄旅遊散步遭車衝撞 丈夫和母不治她重傷

黃姓男子今晚6時駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，在高市軍校路先撞上路旁轎車，後衝撞走在路上的黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中68歲黃姓婦人及女婿雙雙傷重不治；據了解，黃婦一家三口是彰化人，疑連

台東羽美山意外！女子墜10公尺山谷 消防苦戰8小時搶救

台東縣海端鄉羽美山區今發生一起登山意外，一名女子於步道行進間不慎跌落邊坡，疑似左大腿骨折無法行走。消防局接獲報案後展開搜救，歷經近8小時努力，晚間將傷者護送下山並送醫治療。

疑疲勞失控…高雄男購物返家駕車撞3行人2騎士 68歲婦傷重死亡

黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，撞路旁轎車，後衝撞走在路上的黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中68歲黃婦當場無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別受有手骨折、肢體擦挫傷等傷勢，均被送醫救

雲林騎機車婦女疑闖紅燈被撞 臟器外露當場慘死

雲林縣褒忠鄉公路今天中午發生死亡車禍，35歲呂姓婦女騎機車沿著雲158公路土庫往褒忠方向行駛，行經台19線路口，疑因未注意路口號誌闖紅燈，未減速之下在路口和一輛貨車相撞，因撞擊猛烈，呂女臟器外露當場死

新北八里汙水廠後方2層鐵皮屋住宅全面燃燒 消防人員搶救中

新北市八里汙水處理廠後方海邊今晚6時53分發生鐵皮屋火警，現場地址是博物館路202巷，2層樓的鐵皮屋住宅全面燃燒，沒有傳出人員受困，但有延燒鄰房之虞，消防局出動31車、55人前往搶救，大約晚間7時55

連假首日傳火災！深坑老街雜貨店冒濃煙 消防急出動19分鐘撲滅火勢

新北市深坑老街1間雜貨店今晚7時許發生火警冒出濃煙，新北市消防局出動25輛消防車及66名消防員花費19分鐘撲滅火勢，無人受傷，起火原因有待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。