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疑疲勞失控…高雄男購物返家駕車撞3行人2騎士 68歲婦傷重死亡

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疑疲勞失控…高雄男購物返家駕車撞3行人2騎士 68歲婦傷重死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，撞路旁轎車，後衝撞走在路上的黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中68歲黃婦當場無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別受有手骨折、肢體擦挫傷等傷勢，均被送醫救治。

左營警分局調查，黃姓男子（41歲）今晚6時許購物後載妻小駕車返家，行經軍校路時，疑疲勞駕駛，車子先失控撞上路邊轎車，後撞及走在路邊的行人劉姓女子（43歲）及母親黃姓婦人（68歲）和後方的丈夫張姓男子（43歲）。

黃男的轎車隨後撞及同向行駛的重機車騎士黃姓女子（35歲）及其後載的母親楊姓婦人（63歲），並波及路邊停放的2輛轎車及1輛重機車。

事故當下，劉女一家三口及機車雙載黃女母女噴飛在地，其中黃婦當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治；另女婿張男腰部受傷、意識昏迷，女兒劉女手部骨折、意識模糊，楊、黃2人則肢體擦傷、意識清楚，經救護人員處置後送醫。

事故現場零件散落一地，黃男轎車車頭凹陷，見闖下大禍，表情驚恐；警方對他施以酒測，無飲酒情事；黃稱購物返家途中，過於疲勞肇禍；警方依規定完成測繪、蒐證，詳細肇因及肇責待交通大隊分析研判。

黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別受有手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，失控衝撞行人黃姓母女及其女婿以及機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別受有手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，衝撞行人黃姓母女及其女婿以及一對機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，衝撞行人黃姓母女及其女婿以及一對機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，衝撞行人黃姓母女及其女婿以及一對機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6駕車載妻小購物返家，疑因疲勞失控，衝撞行人黃姓母女及其女婿以及一對機車雙載母女，其中黃婦人無呼吸心跳，送醫不治；另4人分別手骨折、肢體擦挫傷被送醫救治。記者石秀華／翻攝

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