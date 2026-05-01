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雲林騎機車婦女疑闖紅燈被撞 臟器外露當場慘死

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣褒忠鄉公路今天中午發生死亡車禍，35歲呂姓婦女騎機車沿著雲158公路土庫往褒忠方向行駛，行經台19線路口，疑因未注意路口號誌闖紅燈，未減速之下在路口和一輛貨車相撞，因撞擊猛烈，呂女臟器外露當場死亡，貨車一度起火，幸很快被撲滅，詳細肇事原因警方進一步釐清。

虎尾警分局指出今天中午11點34分永報，指縣道158公路及台19線交叉十字路口發生車禍，即派員抵達現場處理，警方發現貨車的車頭有嚴重撞痕，一輛機車卡在貨車的車頭，呂姓女騎士則是臟器外露，躺臥路中明顯死亡。

警方初步了解，呂女騎乘機車沿著縣道158線由土庫往褒忠方向行駛，行經台19線與縣道的交叉路口，呂女疑因沒注意路口的交通號誌已亮起紅燈，機車仍快速通過路口，剎那間和和一輛由楊姓男子（22歲）駕駛的貨車，在路口相撞。

呂女被撞後倒地又被貨車輾過，當場慘死，當時機車卡在貨車的車頭，拖行約五十公尺，可能因機車摩擦地面產生火花，貨車在一家加油站前才停住，車頭卻冒煙起火，附近的人起緊拿滅火器噴灑，很快滅火，幸未釀災。

虎尾警分局表示，貨車楊姓駕駛未受傷，酒測值0，全案由虎尾交通小隊專責處理，將調閱監視器進一步釐清肇事原因，呼籲用路人，行經路口時務必減速慢行，並隨時注意往來人車，以確保自身及他人安全。

呂姓婦女騎機車在雲林縣褒忠鄉路口，和貨車相撞，機車起火，燒得面目全非，宮女當場死亡。記者蔡維斌／翻攝
呂姓婦女騎機車在雲林縣褒忠鄉路口，和貨車相撞，機車起火，燒得面目全非，宮女當場死亡。記者蔡維斌／翻攝

呂姓婦女騎機車在雲林縣褒忠鄉路口，和貨車相撞，機車起火，燒得面目全非，宮女當場死亡。記者蔡維斌／翻攝
呂姓婦女騎機車在雲林縣褒忠鄉路口，和貨車相撞，機車起火，燒得面目全非，宮女當場死亡。記者蔡維斌／翻攝

貨車拖行機車在一家露油站前起火幸很快被撲滅，女騎士則當場死亡。記者蔡維斌／翻攝
貨車拖行機車在一家露油站前起火幸很快被撲滅，女騎士則當場死亡。記者蔡維斌／翻攝

車禍 雲林

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