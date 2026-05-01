聽新聞
0:00 / 0:00
影／北投驚見「迷你馬逛大街」 理髮廳老闆專業制伏...飼主將挨罰
台北市北投區今天下午發生迷你馬逛大街，一匹私人農場迷你馬疑因管理疏漏，闖入大業路、北投路二段一帶，釀人車驚擾，北市警方接獲大量報案電話，不得不到場查看，所幸附近一名理髮廳業者過去有騎馬經驗，及時上前安撫、引導至室內安置，化解交通危機。
北投分局長安派出所表示，今天下午3時許獲報立即派員趕赴現場，案發當時，附近理髮廳丁姓老闆見馬匹在車陣遊蕩，果斷上前環抱馬頸，並利用遮蔽馬眼的方式穩定馬匹情緒，隨後帶回店內安置，丁男因熟知馬隻習性，順利制伏，隨後更親自把馬牽回農場。
警方詢問確認，該馬匹屬私人農場所有，因飼主疏縱動物在道路奔走，已妨害交通安全，將依道路交通管理處罰條例第84條，處300元至600元罰鍰。
動保處指出，飼主讓馬隻在道路遊蕩，已違反動物保護法，將讓飼主陳述意見後，依法裁處3000元罰鍰，並要求上4小時的動保課程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。