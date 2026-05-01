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高雄柴山大道驚見四輪朝天 自撞石墩翻覆波及對向來車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區柴山大道今天下午發生一起翻車事故，41歲郭姓男子駕駛自小客車往山海宮方向行駛時，疑因未注意車前狀況，自撞路緣石墩後當場翻覆，並波及對向車道由38歲呂姓男子駕駛的自小客車，所幸郭男與車內乘客皆及時自行脫困，僅郭男手部受輕微擦傷，經包紮後無大礙。

據了解，這起車禍發生在今天下午3時許，地點位於柴山大道北向南路段，轄區鼓山警方獲報後迅速派員趕抵現場，發現肇事車輛翻覆橫躺於車道上，警方立即於現場實施交通疏導，以防發生二次事故。

警方表示，肇事的郭男手部受有輕微擦傷，由救護人員在現場協助包紮處置後，確認不需送醫，其餘遭波及人員皆平安，經警方實施酒測，郭男與呂男的酒測值均為零，現場交通管制至傍晚5時40分已順利排除，恢復雙向通車。

鼓山警方指出，針對詳細肇事原因及相關責任歸屬，目前將交由高雄市交通大隊進一步分析研判，同時呼籲民眾駕車行經山區狹窄路段應提高警覺，注意車前狀況並減速慢行，以確保行車安全。

高雄柴山大道自小客車自撞翻覆，橫躺在路中央導致交通受阻。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄柴山大道自小客車自撞翻覆，橫躺在路中央導致交通受阻。記者巫鴻瑋／翻攝

自撞 高雄市 車禍

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