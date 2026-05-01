台聯黨主席遭17歲少年砸水球 落網動機曝光

今天是五一勞動節，台聯黨支持「廢除空窗期連署聯盟」集會，一夥人在教育部前抗議，要求政府廢除移工空窗期、修訂就業服務法等，孰料散場期間，一名賴姓少年突然持水球攻擊台聯黨主席周倪安，周倪安手臂遭砸報警，警方迅速在現場抓到賴姓少年，帶回派出所偵辦。

警方指出，「廢除空窗期連署聯盟」集會活動從10點開始、11點47分結束，過程平和，散場收拾期間，17歲賴姓少年在11點55分經過，直接朝台聯黨主席周倪安砸一顆水球。

台聯黨等人見狀立刻報警，並向警方描述嫌犯特徵，員警循線在凱道附近找到賴姓少年，他坦承犯行，強調「不滿台聯黨很久了」才犯案，由於賴姓少年未成年，警方依規定通知家人和法扶律師，警詢後依刑法妨害名譽、強制罪與違反社會秩序維護法等函送法辦和裁罰。

據了解，該名賴姓少年今天從宜蘭來到台北，稱原本要參加下午的五一勞動大遊行，因為本來就有在關注台聯黨，正好看到「穿著背心」的台聯黨主席周倪安因此犯案。

中正一警方帶回涉嫌丟水球的賴姓少年。記者翁至成／翻攝

台聯黨支持「廢除空窗期連署聯盟」集會，一夥人在教育部前抗議，孰料散場時候，台聯黨主席周倪安遭人丟水球。記者翁至成／翻攝