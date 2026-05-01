影／疑瓦斯外洩不慎受傷 警意外查獲燙傷女涉持毒煙彈

新北市警方今天中午獲報永和區文化路1處民宅疑似發生瓦斯外洩有人不慎受傷，員警到場處理這起意外時，竟在燒燙傷女子隨身包包內，發現毒煙彈及依託咪酯。由於受傷女子尚在醫院就醫，將待治療後依法偵辦。

新北市消防局今天中午12時許獲報，永和區文化路1處民宅疑似因瓦斯外漏，導致有人受傷，救護人員及轄區員警迅速趕抵，報案人林姓男子（40歲）表示，睡夢中突然聞到一股瓦斯味，連忙至廚房查看發現37歲同居女友的背部有燒燙傷，急忙報案叫救護車送至台大醫院急救。

員警在現場處理時，為確認傷日身分，竟意外在女子隨身包包內，發現毒煙彈及依託咪酯。由於受傷女子尚在醫院就醫，將待治療後帶返派出所依法偵辦。另消防人員使用儀器檢驗現場已無瓦斯含量，無安全疑慮。

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新北市警方今天中午獲報永和區文化路1處民宅疑似發生瓦斯外洩有人不慎受傷，員警到場處理意外在燙傷女子隨身包包內，搜出毒煙彈及依託咪酯。記者王長鼎／翻攝