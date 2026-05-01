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男子涉偷取彰化3校60學生財物 警依竊盜罪送辦
1名19歲男子涉嫌於4月中到彰化縣3間學校行竊，共60名學生受害，損失超過6萬元，警方今天表示，獲報後已通知男子到案，依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
彰化市2名高職學生4月12日參加考試時，將書包放置於教室外走廊，事後卻分別發現書包內新台幣2700元及耳機不見，經調閱監視器看見1名身穿黑色外套、黑色短褲及戴眼鏡的男子進入校園行竊。
警方另接獲1所國中報案，指4月15日有家長通知小孩在校時金錢遭竊，調閱監視器同樣發現這名男子到學校偷竊，統計有24人遭竊、損失1萬9600元。
彰化縣警察局彰化分局表示，盧姓男子於非開放時間進入學校，在無人上課教室大肆搜刮財物，經所有遭竊的學生家長委由學校提出告訴，26日通知其到案說明並送辦。
此外，員林分局指出，4月16日獲報某校園多間教室遭竊，警方趕往發現男子要離開現場，隨即攔查；目前清查有34名被害人，損失約4萬3000餘元，全案依竊盜罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。
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