龜山派出所警方巡邏經過萬壽路二段時，發現一台自小客車形跡可疑，上前盤查，蔡姓駕駛不願配合。圖：讀者提供

桃園市龜山警分局員警昨(30)日巡邏經過萬壽路二段時，發現一台自小客車形跡可疑，上前盤查，蔡姓駕駛不願配合，還推擠員警，支援警力到場後，迅速控制現場，發現車上有3名失聯移工，其中1人身上還被搜出安非他命。最終警方依妨害公務罪將蔡男移送地檢署偵辦；另1名持有毒品之移工依毒品危害防制條例送辦。其餘2名失聯移工則移請移民署專勤隊，靜候遣返。

支援警力到場後，迅速控制現場，發現車上有3名失聯移工，其中1人身上還被搜出安非他命。圖：翻攝自Threads@joespace0920

龜山派出所說明，警方發現一輛自小客車行跡可疑遂進行攔查。蔡姓駕駛受檢時情緒激動，非但不配合，更採取多次故意開啟車門、後車廂及推擠員警等行為，企圖干擾執法。經支援優勢警力迅速到場並控制現場，經查核身份，車內3名乘客均為非法失聯移工；警方更進一步於其中1人身上搜出安非他命殘渣袋及吸食器。全案訊後依妨害公務罪將蔡男移送地檢署偵辦；另1名持有毒品之移工依毒品危害防制條例送辦。其餘2名失聯移工則移請移民署專勤隊收容。

龜山派出所表示，現場員警於執法過程並未受傷，感謝各界關心。警方也呼籲，執法權威不容挑戰，強力查緝非法移工，守護國人就業與治安環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警攔查可疑車輛揪出3失聯移工！駕駛推警察遭法辦 1人藏毒被逮