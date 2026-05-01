快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭長刀男徘徊住商大樓引恐慌 警火速逮到人

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鬧區的中正路主幼商場前，近日兩度有男子持刀徘徊，引起路人不安；警方獲報後，迅速鎖定當事人是40歲蘇姓男子，今天中午將他查緝到案，初步了解，蘇男因感情因素情緒不佳才持刀，警方正持續追查刀具的下落。

主幼商場為一棟住商混合大樓，約有10多戶，不少是承租客，因此住戶組成較為複雜，上月27日及今天凌晨4時許，兩度有民眾發現一名男子持長刀在商場前徘徊，通報羅東警分局公正派出所。

警方非常重視，獲報後均派出警力前往逐層巡視，但沒發現持刀男的行蹤。今天再度擴大調閱周邊監視器畫面，很快鎖定蘇姓男子，中午時將他帶回釐清。

據了解，蘇姓男子與女友同住在主幼商場的住商混合大樓，因為感情因素困擾，心情不好才持刀，但不願向警方透露將長刀藏在何處。警方正持續追查刀具下落，也釐清兩起持刀事件是否都是蘇男所為。

警方表示，若無正當理由攜帶具有殺傷力的刀械，違反社會秩序維護法，可處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

宜蘭羅東市區主幼商場大樓有男子持刀徘徊，警方獲報火速逮人。記者王燕華／翻攝
宜蘭羅東市區主幼商場大樓有男子持刀徘徊，警方獲報火速逮人。記者王燕華／翻攝

宜蘭羅東市區主幼商場大樓有男子持刀徘徊，警方獲報火速逮人。記者王燕華／翻攝
宜蘭羅東市區主幼商場大樓有男子持刀徘徊，警方獲報火速逮人。記者王燕華／翻攝

宜蘭 中正路 羅東

延伸閱讀

名房仲陳泰源帶看房被控「看女友」遭毆 疑被設局報警

不只基層拚命…草屯警高層親自埋伏出擊 掀起打詐夜間突襲戰

通緝犯為給女友承諾 辦完結婚登記秒打給警方投案

三峽工寮訪友未遇！3天後屋內驚見焦屍…警採檢體比對身分

相關新聞

宜蘭長刀男徘徊住商大樓引恐慌 警火速逮到人

宜蘭羅東鬧區的中正路主幼商場前，近日兩度有男子持刀徘徊，引起路人不安；警方獲報後，迅速鎖定當事人是40歲蘇姓男子，今天中午將他查緝到案，初步了解，蘇男因感情因素情緒不佳才持刀，警方正持續追查刀具的下落

名房仲陳泰源帶看房被控「看女友」遭毆 疑被設局報警

台北市萬華區昨天發生看屋糾紛，知名房仲陳泰源帶一對男女到環河南路二段看屋，男客疑指控他「看女友胸部」，隨即在屋內徒手攻擊，造成陳泰源前頸部、右手肘挫傷。陳泰源事後報警並提出傷害告訴，警方將通知37歲徐

高雄某旅館房門遭打開 女客嚇壞搬沙發自保

1名女子投宿高雄某旅館，外出回來後卻發現房門開著，懷疑遭人侵入，令她睡得「超級害怕」。她貼網指業者還調侃她，「漂亮女生真的需要有比較高的安全意識」令她氣結，她也報警處理。高雄市觀光局獲悉昨天前往稽查，

影／疑瓦斯外洩不慎受傷 警意外查獲燙傷女涉持毒煙彈

新北市警方今天中午獲報永和區文化路1處民宅疑似發生瓦斯外洩有人不慎受傷，員警到場處理這起意外時，竟在燒燙傷女子隨身包包內，發現毒煙彈及依託咪酯。由於受傷女子尚在醫院就醫，將待治療後依法偵辦。

影／彰化花壇5車連環撞！駕駛撿充電線釀禍 肇逃挨罰還須賠4車

54歲李姓男子昨晚駕轎車行經彰化縣花壇鄉中山路2段時，疑為撿拾手機充電線，不慎追撞停在路旁小貨車，小貨車再推撞前3輛汽車，總共有5輛車受損，警方據報前往處理時，李男未在現場，被警方依肇事逃逸開罰，最重

影／看房懷疑女友被偷瞄 醋男不爽出手打房仲

台北市萬華區環河南路二段昨天發生看屋糾紛，37歲徐姓男子帶女友找房仲租屋，疑不滿45歲陳姓房仲帶看時「偷瞄」女友，竟在屋內徒手毆打陳男，造成陳男前頸部、右手肘挫傷。警方獲報到場時，徐男已與女友離去，陳

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。