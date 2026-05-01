宜蘭長刀男徘徊住商大樓引恐慌 警火速逮到人

宜蘭羅東鬧區的中正路主幼商場前，近日兩度有男子持刀徘徊，引起路人不安；警方獲報後，迅速鎖定當事人是40歲蘇姓男子，今天中午將他查緝到案，初步了解，蘇男因感情因素情緒不佳才持刀，警方正持續追查刀具的下落。

主幼商場為一棟住商混合大樓，約有10多戶，不少是承租客，因此住戶組成較為複雜，上月27日及今天凌晨4時許，兩度有民眾發現一名男子持長刀在商場前徘徊，通報羅東警分局公正派出所。

警方非常重視，獲報後均派出警力前往逐層巡視，但沒發現持刀男的行蹤。今天再度擴大調閱周邊監視器畫面，很快鎖定蘇姓男子，中午時將他帶回釐清。

據了解，蘇姓男子與女友同住在主幼商場的住商混合大樓，因為感情因素困擾，心情不好才持刀，但不願向警方透露將長刀藏在何處。警方正持續追查刀具下落，也釐清兩起持刀事件是否都是蘇男所為。

警方表示，若無正當理由攜帶具有殺傷力的刀械，違反社會秩序維護法，可處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

宜蘭羅東市區主幼商場大樓有男子持刀徘徊，警方獲報火速逮人。記者王燕華／翻攝