名房仲陳泰源帶看房被控「看女友」遭毆 疑被設局報警

台北市萬華區昨天發生看屋糾紛，知名房仲陳泰源帶一對男女到環河南路二段看屋，男客疑指控他「看女友胸部」，隨即在屋內徒手攻擊，造成陳泰源前頸部、右手肘挫傷。陳泰源事後報警並提出傷害告訴，警方將通知37歲徐姓男子到案說明。

陳泰源是房仲業者，也以「房仲作家」身分經營社群，曾出版房地產與理財相關書籍，並長期在網路分享房市交易、房仲實務及不動產糾紛等內容。相關房仲平台介紹他為房仲作家，同時具作家、主持等身分，他近年曾替房產糾紛當事人發聲。

萬華分局華江派出所，昨天中午1時許接獲報案，到達一處老公寓後，陳泰源在場稱稍早陪同客人前往環河南路二段看屋時，在屋內遭對方徒手攻擊。警方到場時，徐男已與同行女子離開現場，陳泰源前頸部及右側手肘受傷，警方已依規定受理。

據了解，徐男當天與女友前往看屋，由陳泰源陪同帶看。陳泰源說，對方進屋後不久，突然說他看對方女友胸部，隨後出手攻擊；雙方在屋內拉扯時，陳泰源為了讓對方停手，曾大喊「失火了」，徐男與同行女子才離開現場。

陳泰源懷疑，事件可能與他過去協助揭露房產糾紛有關，因此被對方設局找藉口打人。不過實際衝突原因及是否涉及其他動機，仍待警方釐清。警方表示，後續將通知徐男到案說明，全案依傷害罪嫌偵辦。