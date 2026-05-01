影／彰化花壇5車連環撞！駕駛撿充電線釀禍 肇逃挨罰還須賠4車

54歲李姓男子昨晚駕轎車行經彰化縣花壇鄉中山路2段時，疑為撿拾手機充電線，不慎追撞停在路旁小貨車，小貨車再推撞前3輛汽車，總共有5輛車受損，警方據報前往處理時，李男未在現場，被警方依肇事逃逸開罰，最重可處3千元罰鍰，另要負擔賠償另4車的毀損賠償責任。

警方指出，昨晚10時43分許，花壇中山路二段72號前發生5車連環撞事件，警方據報前往處理，未見肇事駕駛人在現場，警方隨即調閱路口監理器，發現是肇事轎車先撞上停在路邊的小貨車，小貨車接著推撞前方3輛車，總計造成5輛車輛受損，肇事轎車車頭嚴重受損，被撞小車後車身幾乎全毀。

警方即依車牌找到肇事的李姓男子到案說明，他表示，當時要撿拾手機充電線而不慎分心，才釀成此一連環撞事故。警方為他酒測，酒測值為0。

警方表示，警方到場處理時，李男未在現場，雖然他辯稱離開現場是為了找朋友協助處理，仍構成肇事逃逸，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，可處1000元至3000元的罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

警方呼籲駕駛人，開車時，應養足精神才上路，而且要專心駕駛，注意路況，才不會危及自己與他人生命及財產的安全。

彰化縣花壇鄉中山路2段昨晚發生5車連環撞車禍，警方調查，疑肇事的李姓駕駛為撿拾手機充電線，不慎追撞停在路旁小貨車造成。圖／警方提供

彰化縣花壇鄉中山路2段昨晚發生5車連環撞車禍，警方調查，疑肇事的李姓駕駛為撿拾手機充電線，不慎追撞停在路旁小貨車造成。圖／警方提供

彰化縣花壇鄉中山路2段昨晚發生5車連環撞車禍，警方調查，疑肇事的李姓駕駛為撿拾手機充電線，不慎追撞停在路旁小貨車造成。圖／警方提供