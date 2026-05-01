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高雄某旅館房門遭打開 女客嚇壞搬沙發自保

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名女子投宿高雄某旅館，外出回來後卻發現房門開著，懷疑遭人侵入，令她睡得「超級害怕」。她貼網指業者還調侃她，「漂亮女生真的需要有比較高的安全意識」令她氣結，她也報警處理。高雄市觀光局獲悉昨天前往稽查，業者表示門鎖有問題，表達歉意。

據了解，這名女子4月23日投宿高雄某旅館，當晚外出後，半夜回房的時候，發現門是開著，她貼網說外出前有特別推拉過房門，確定上鎖，便向旅館的官方Line反映，旅館先是回覆房務人員進去過，說這情況不是單純房務進房，已經影響到她的人身安全。她當晚「超級害怕」，還搬沙發擋住房門，直到凌晨4點才能入睡。

24日女子向旅館反映，旅館人員卻改口說門鎖有問題，甚至還調侃她，「漂亮女生真的需要有比較高的安全意識」，她要調監錄影像，但旅館又說不能提供，令她氣得退款走人。

這名女子將過程貼上社群平台，高雄市政府觀光局昨天前往稽查後，表示依據旅館管理規則規定，旅宿業者 對於旅客建議事項及處理情形，應向觀光局報備，並對住宿旅客的生命身體負有保護責任，有危害時應緊急通報，違者可依發展觀光條例處分。

女子投宿的旅館業者也表達歉意，表示當下只想誇獎女生好漂亮，沒想太多，沒想到衍生出不好的意思，當天已退還全額住宿費。警方今天表示，經查是房門鎖損壞造成糾紛。

女子投訴高雄某旅館，發現房門遭打開，搬沙發堵住房門。圖／擷取自Threads
女子投訴高雄某旅館，發現房門遭打開，搬沙發堵住房門。圖／擷取自Threads

觀光局 高雄 高雄市

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