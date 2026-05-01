羅東鬧區住商大樓長刀男出沒 大批警力出動搜索

宜蘭縣羅東鎮中正路主幼商場前，今天凌晨4時許一名身材高大的男子手持長刀在路邊徘徊，引起民眾恐慌；羅東警方表示，上月27日也接獲通報同地點有男子持刀遊蕩，獲報後都立即派出大批警力搜索，目前鎖定涉案男子身分，將積極查緝到案，確認是否為同一人。

今天凌晨4時許，有民眾到羅東警分局公正派出所通報，在中正路主幼商場前，一名身高約180公分的男子，手持長刀在路邊徘徊；目擊民眾也將當時目擊畫面上傳社群平台，提醒要注意此人。不少民眾直呼「太可怕了」。

羅東警分局表示，4月27日晚間也曾接獲通報，同一大樓前有民眾疑似持刀，當時立即派遣線上警力前往處理，但員警到場時已不見人影，後續調閱監視器畫面，發現一名男子在騎樓走動後不久返回大樓，經進入逐層巡視，仍未見男子行蹤。

主幼商場是住商混合大樓，警方今晨獲報後，再度出動大批警力，持防彈盾牌逐層搜索。警方表示，為釐清兩次事件是否為同一人，已擴大過濾周邊監視器，目前已鎖定男子身分，積極查緝到案，釐清持刀動機。無正當理由攜帶具有殺傷力的刀械，違反社會秩序維護法，可處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

宜蘭羅東中正路主幼商場近日兩度出現男子持長刀，警方獲報不敢大意，派出大批警力逐層搜索。記者王燕華／翻攝