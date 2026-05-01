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外籍情侶遊台南遭流浪犬圍攻 逃往防風林被尋獲虛驚
一對外籍情侶，昨晚騎YouBike途經台南市安南區城西街時遭流浪犬「圍攻」，報案後一路逃到防風林才被警消尋獲，所幸未受傷，虛驚一場。
台南市警察局第三分局今天告訴中央社記者，這對外籍情侶是葡萄牙籍男子與日本籍女子，投宿於安平區，昨晚6時許騎著YouBike往安南區方向前進，在城西街遭流浪犬追逐「圍攻」，撥打110報案。
警方獲報後以手機定位，確認地點在城西焚化爐周遭，訪查現場警衛及保全人員，卻未發現報案人蹤跡；警方考量當地偏遠且鄰近海邊，再通報消防單位投入搜尋，又因報案電話是國外門號，且全程以英文通報，也派出外事人員支援翻譯。
警消地毯式搜尋後，昨晚8時10分在距離報案地點約1公里處的城西雷達站後方防風林中，尋獲這對外籍情侶；警方表示，城西焚化爐、防風林一帶流浪犬不少，途經民眾真的要注意。
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