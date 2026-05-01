快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

女警車禍身亡傳案外案 女大生視角翻拍畫面外流…南警急追手指主人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天車禍身亡；為了還原真相，家屬向媒體公開了一段由戴姓女大生視角拍攝的行車記錄器翻攝畫面，遭質疑違反偵查不公開，市警三分局第一時間展開內部調查，正循著畫面中露出手指等特徵追查外洩源頭，並強調分局絕無洩密。

台南市警三分局據報後，即於第一時間展開內部清查，以及調閱相關員警密錄器，確認並沒有人員碰到該行車記錄器，直接拿取記憶卡，讀取該原檔內容，進一步釐清車禍案發經過，並無外洩之虞。

據了解，案發當時，相關人員本可查閱相關記錄器畫面，至於畫面中手指及誰持手機翻拍現場畫面等，應是案發當時相關人員所為。

然而，有關偵查不公開，所規範檢警等相關單位所為有無洩密之虞。市警三分局強調，分局第一時間內部清查，將家屬流出的畫面與存查證據比對，回報高層，絕無洩密、違反偵查不公開。有關本案也會確保偵查不公開原則進行事故調查等事宜。

台南市警三分局第一時間內部清查，將家屬流出的畫面與存查證據比對，回報高層，絕無洩密、違反偵查不公開。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局第一時間內部清查，將家屬流出的畫面與存查證據比對，回報高層，絕無洩密、違反偵查不公開。記者邵心杰／翻攝

車禍 台南 女警

延伸閱讀

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

影／女大生肇事先看車損？「是人命欸！我妹妹欸」女警母姊激動落淚：妳至少陪陪她

影／「妳永遠是我老婆」女警男友取消日本行 分局悼念文感動近10萬人

影／心痛到睡不著…女警被追撞輾斃 男友母淚曝對話截圖「出門都要小心」

相關新聞

女警車禍身亡傳案外案 女大生視角翻拍畫面外流…南警急追手指主人

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天車禍身亡；為了還原真相，家屬向媒體公開了一段由戴姓女大生視角拍攝的行車記錄器翻攝畫面，遭質疑違反偵查不公開，市警三分局第一時間展開內部調查，正循著畫面中露出手指

國1嘉義民雄段傳意外 疑精神不濟自撞翻車釀2傷

國道1號北上256.5公里嘉義民雄路段今天清晨5時許發生翻車事故，36歲廖姓男子疑似精神不濟，先後撞擊外側護欄及內側護欄，最後翻覆在內側車道，撞擊力道猛烈，整輛車安全氣囊全炸開，車上2人輕傷送醫診治，

影／心痛到睡不著…女警被追撞輾斃 男友母淚曝對話截圖「出門都要小心」

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天車禍身亡，鄭女龍姓男友母親今天流淚出示她與鄭詠心的LINE對話截圖，日前鄭女提到要騎車載龍回家，龍母特別提醒「出門都要小心喔（任何時候）」，鄭女回「賀！！知道了

台南女警遭追撞輾壓殞命 機車騎士遊覽車司機送辦

台南市警察局第四分局鄭姓女警4月28日遭後方機車追撞，再與遊覽車擦撞倒地被輾壓死亡；市警局第三分局今天表示，全案依過失致...

影／高雄怪男騎機車尾隨女騎士 她嚇到PO網釣出一堆人也被跟過

高市一名騎著香檳色GOGORO機車的怪男，日前在楠梓區外環西路跟蹤年輕女騎士，女子嚇到將過程PO網，結果釣出一堆也被跟蹤過的網友，有人指當時被尾隨曾狠瞪，卻被怪男比中指；警方指，因無被害人報案，查出男

男工作時遭玻璃割傷大量出血 台南警即時開道護送就醫

蘇姓女子大前天駕車行經台南南區建南路一帶時，神情慌張向正執勤員警求助，稱車內乘客何姓男子手部遭割傷且大量出血，情況危急，急需送醫。台南市警四分局華平派出所員警見狀通報，並開啟警示燈及警鳴器引導下，順利

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。