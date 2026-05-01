女警車禍身亡傳案外案 女大生視角翻拍畫面外流…南警急追手指主人

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天車禍身亡；為了還原真相，家屬向媒體公開了一段由戴姓女大生視角拍攝的行車記錄器翻攝畫面，遭質疑違反偵查不公開，市警三分局第一時間展開內部調查，正循著畫面中露出手指等特徵追查外洩源頭，並強調分局絕無洩密。

台南市警三分局據報後，即於第一時間展開內部清查，以及調閱相關員警密錄器，確認並沒有人員碰到該行車記錄器，直接拿取記憶卡，讀取該原檔內容，進一步釐清車禍案發經過，並無外洩之虞。

據了解，案發當時，相關人員本可查閱相關記錄器畫面，至於畫面中手指及誰持手機翻拍現場畫面等，應是案發當時相關人員所為。

然而，有關偵查不公開，所規範檢警等相關單位所為有無洩密之虞。市警三分局強調，分局第一時間內部清查，將家屬流出的畫面與存查證據比對，回報高層，絕無洩密、違反偵查不公開。有關本案也會確保偵查不公開原則進行事故調查等事宜。