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台南女警遭追撞輾壓殞命 機車騎士遊覽車司機送辦
台南市警察局第四分局鄭姓女警4月28日遭後方機車追撞，再與遊覽車擦撞倒地被輾壓死亡；市警局第三分局今天表示，全案依過失致死罪嫌送辦機車騎士戴女及遊覽車司機江男。
第三分局今天告訴中央社記者，20歲戴姓女大學生及40歲江男涉及過失致死罪嫌被送辦，經台南地檢署檢察官訊問後請回；至於現場另一輛某大學校車是否涉及違停，有待車禍鑑定，但駕駛66歲林姓男子已到案說明，被列為關係人。
28歲鄭女4月28日上午7時騎車途經台南市安南區安和路二段時疑遇上車流減速，戴女騎車疑未注意車前狀況追撞，造成鄭女往左偏移與遊覽車擦撞倒地，再被輾壓當場死亡。
此案連日掀起議論，戴女就讀的私立崑山科技大學，昨天發表聲明呼籲各界保持冷靜理性；校方表示，目前全案進入司法調查程序，將全力配合相關單位釐清真相。
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