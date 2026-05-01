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影／高雄怪男騎機車尾隨女騎士 她嚇到PO網釣出一堆人也被跟過

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名騎著香檳色GOGORO機車的怪男，日前在楠梓區外環西路跟蹤年輕女騎士，女子嚇到將過程PO網，結果釣出一堆也被跟蹤過的網友，有人指當時被尾隨曾狠瞪，卻被怪男比中指；警方指，因無被害人報案，查出男子身分後已予以告誡。

網路社群Threads有女網友貼文指，追星的影片都沒剪那麼快，並呼籲楠梓的朋友要小心這個噁心的人，被跟蹤了至少5分鐘；只見影片中一名騎著香檳色GOGORO機車的怪男沿路跟蹤原PO，停等紅燈時，會刻意趨近。

貼文釣出不少網友遇過類似的經驗，有網友描述怪男的特徵指，曾經也被跟蹤過，香檳金摩托車、戴黑框眼鏡、一個微胖的男生，車號到現在都還記得，他沿路跟蹤靠得很近，後來停在路邊假裝滑手機，被對方發現還回頭看。

該名網友指，隔天曾去警局調監視器，畫面顯示很明顯他就是在跟蹤但沒有做出任何非法行為，警方說除非要提告不然沒辦法做任何處理。

另有網友陳述，自己也被跟過曾狠瞪他卻被比中指；有網友則表示，上個月也有遇到，那時從世運騎往左營大路要去駁二時，被他從世運開始跟到鼓山高中，路程中他也在好幾次路口的紅綠燈機車停等格貼很近，會轉頭盯著，甚至拿手機拍，原來這個人不是初犯啊。

轄區楠梓警分局指出，民眾於社群平台反映，於楠梓區外環西路騎乘機車時疑遭男子尾隨，貼文引發關注，警方雖未接獲報案，但仍高度重視，後主動聯繫發文民眾釐清情形。

警方以車號追人，查出是年約30歲的羅姓男子，因無被害人願意報案，警方先予以嚴正告誡羅男行為已引發他人恐懼不安，要求不得再有類似舉動，如再有違法情事，將依違反社維法第89條及跟蹤騷擾防制法究辦。

高市一名騎著香檳色GOGORO機車的怪男，日前在楠梓區外環西路跟蹤年輕女騎士。記者石秀華／翻攝
高市一名騎著香檳色GOGORO機車的怪男，日前在楠梓區外環西路跟蹤年輕女騎士。記者石秀華／翻攝

高雄 高市

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