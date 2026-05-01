國1嘉義民雄段傳意外 疑精神不濟自撞翻車釀2傷

國道1號北上256.5公里嘉義民雄路段今天清晨5時許發生翻車事故，36歲廖姓男子疑似精神不濟，先後撞擊外側護欄及內側護欄，最後翻覆在內側車道，撞擊力道猛烈，整輛車安全氣囊全炸開，車上2人輕傷送醫診治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

國道警方指出，36歲廖姓男子開車行駛內側車道，疑似精神不濟向外側偏移，失控自撞外側護欄，再撞擊內側護欄，最後翻覆於內側車道，事故現場於5時58分排除，全線恢復通車，初步研判肇因與駕駛精神狀況有關，無飲酒情形，詳細事故原因仍待進一步釐清。

嘉義縣消防局表示，獲報立即派遣分隊趕赴現場處理，有1名年約45歲女性傷者，意識清楚，身上有多處擦傷，送至嘉義基督教醫院治療。國道警方提醒，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如精神不濟應進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。

國道1號嘉義民雄段今天清晨發生翻車 事故，疑似駕駛精神不濟釀2人傷。圖／國道警方提供

國道1號嘉義民雄段今天清晨發生翻車 事故，疑似駕駛精神不濟釀2人傷。圖／國道警方提供