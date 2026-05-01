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男工作時遭玻璃割傷大量出血 台南警即時開道護送就醫
蘇姓女子大前天駕車行經台南南區建南路一帶時，神情慌張向正執勤員警求助，稱車內乘客何姓男子手部遭割傷且大量出血，情況危急，急需送醫。台南市警四分局華平派出所員警見狀通報，並開啟警示燈及警鳴器引導下，順利將傷患送抵醫院急診室，交由醫護人員即時處置而脫險。
經了解，蘇女與何男為雇傭關係，何在工作中處理玻璃製品時，不慎割傷手臂，造成大量出血。蘇女緊急駕車欲送醫，惟擔心路況不熟延誤就醫時機，向員警請求協助。
華平派出所警員林桓逸當時正在附近調閱監視器，見該車輛停靠並頻頻示意，立即上前關心，發現車內男子右手臂持續出血，女子情緒焦急不安，現場氣氛緊張。
員警見狀後立即通報勤務指揮中心，並開啟警示燈及警鳴器引導，一路協助開道，並隨時注意後方車輛狀況，在確保安全前提下加速前往醫院，爭取寶貴救援時間。在員警全程戒護與引導下，原本可能因交通壅塞而延誤的路程大幅縮短，順利將傷患送抵醫院急診室，交由醫護人員即時處置，成功化解危機。
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