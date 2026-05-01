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國1南下岡山段小貨車爆胎翻覆 滿地殘骸3傷送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道1號南下348.8公里處高雄岡山路段今天凌晨發生一起翻車事故，38歲李姓男子駕駛小貨車行經該路段時，因右後輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆於外側車道車廂碎裂導致物品散落一地，包含駕駛與乘客在內共3人全身多處擦挫傷，緊急送往高醫岡山醫院救治。

國道警方表示，這起事故發生於凌晨0時2分，當時李男駕駛藍色自小貨車途經南下岡山交流道路段前，行駛於中線車道，突遇右後輪爆胎，車輛瞬間失控左偏撞擊內側護欄，隨後又側翻滑行至外側車道才停下。

警消獲報趕抵現場，發現駕駛李男及車上兩語2名乘客，37歲曾姓男子及26歲郭姓女子已自行脫困，但身上皆有多處擦挫傷，救護人員隨即將3人送往高醫岡山醫院包紮診治。

由於小貨車翻覆後車體嚴重扭曲變形，車廂與載運物品、零件碎屑大面積散落在各車道上，現場一片狼藉，國道警方於現場進行交通管制、拖吊變形車體，並由工程人員清理路面散落物，避免二次事故。

國道警方提醒，用路人上路前務必落實行前檢查，確認輪胎胎紋、胎壓及煞車等車況正常，若行駛國道時突遇爆胎，應保持冷靜握穩方向盤，切勿急踩煞車，並放開油門讓車輛自然減速滑行至路肩，以確保行車安全。

國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號南下岡山交流道路段凌晨發生小貨車爆胎自撞翻覆，車上3人受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 車廂 車道

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