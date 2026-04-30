影／心痛到睡不著…女警被追撞輾斃 男友母淚曝對話截圖「出門都要小心」

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天車禍身亡，鄭女龍姓男友母親今天流淚出示她與鄭詠心的LINE對話截圖，日前鄭女提到要騎車載龍回家，龍母特別提醒「出門都要小心喔（任何時候）」，鄭女回「賀！！知道了～媽～」，沒想到還是不幸發生憾事。

對話中可見，龍母曾傳送禮物照片，寫著「我寶貝的小寶貝，生日快樂」，詠心回覆「我愛你」、「不對～我愛你們全家」及「謝謝媽媽」；詠心也曾傳訊給未來婆婆「我跟大淵（男友）說：你完蛋了～阿姨比較疼我」，龍母回應，「哎呀龍大淵是很幸福的，他的媽疼他的老婆，他就已經幸福加倍了」。

詠心還曾傳男友身穿制服的帥照給未來的婆婆，寫下「誰的兒子這麼帥」，龍母回應「哎呀呀，誰家男朋友這麼帥啊」，詠心開心回覆「我！」；看不完的對話截圖再再顯示兩人感情深厚，沒想到這段珍貴的緣分僅有三年。

日前龍母傳訊「龍阿淵的機車在家」，詠心回覆「我今天會把他安全的載回家」、「雖然是騎機車」，龍母特別提醒「出門都要小心喔（任何時候）」，詠心回「賀！！知道了～媽～」；龍母今天在台南市立殯儀館與鄭女家屬受訪時聲淚俱下，「我不知道緣分這麼短」。

龍母指出，「我跟她講，我們之間真的不要當婆媳，婆媳有太多問題了，我們當母女，妳就是我第二個女兒；結果我不知道緣分這麼短，就這樣短短的三年。真的很心痛很心痛，痛到真的睡不著覺。太過分了。」

龍姓男友母親說，「妹妹這個月就要辦婚禮了，那我們雙方家長就講，妹妹婚禮辦完之後，再來就是談這兩個年輕人的婚禮了；本來想說接著辦喜事，我們不知道結果是先辦喪事，現在變成冥婚，沒想到會是這個樣子，真的沒有辦法接受。」

鄭女二哥今天也指出，媽媽罹癌2、3年，目前仍在接受化療，妹妹非常孝順，一直盡心盡力照顧，有休假就會盡量在家裡陪媽媽，或帶媽媽去醫院；事發前一天妹妹才提議說要帶媽媽去汗蒸幕好好放鬆一下，沒想到如今約定卻再也無法成行。

案件發生起因，路邊監視器拍下，前天清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

第四分局昨天則在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入11.5萬網友按讚。圖／翻攝自安平警好讚

資深演員譚艾珍擔任台南市防詐大使，由鄭詠心陪同巡迴，譚昨天前往靈堂上香並陪伴家屬說話。圖／翻攝自譚艾珍臉書

龍母特別提醒「出門都要小心喔（任何時候）」，鄭女回「賀！！知道了～媽～」，沒想到還是不幸發生憾事。圖／龍母提供

鄭女大姊（左一）、母親（左二）、龍姓男友母親、龍姓男友妹妹受訪結束後，四人相擁而泣。記者袁志豪／攝影

鄭女龍姓男友母親（左二）今天受訪流淚指出，本來辦完妹妹的就要談兒子跟鄭女婚禮，接著辦喜事，「我們不知道說結果是先辦喪事」。記者袁志豪／攝影