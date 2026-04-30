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追撞事故！國三新店隧道「3車連環撞」 一度釀嚴重回堵

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國三南下路段新店隧道內今天下午發生1起連環追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷，但3輛事故車卡在內側及中線車道，一度造後方車輛嚴重回堵。

今天下午4時許，國三南下28.2公里新店隧道內發生嚴重追撞事故，曾姓男子（68歲）疑似未注意前方車流已減速的車前狀況，先追撞謝姓男子（38歲）所駕駛汽車，導致謝男汽車又再撞擊前方秦姓女子（60歲）所駕駛汽車。

秦女汽車因撞擊力道過大，被撞後停在中外側車道，所幸均無人受傷。3人酒測值均為零，這起事故現場在下午4時53分已排除。國道警察呼籲駕駛用路人行車應注意前方車輛動態，注意行車安全距離及預留充足的反應時間，確保行車安全。

今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
今天下午4時許，國三南下新店隧道內發生追撞事故，曾姓男子疑似未注意車前狀況，追撞前方2輛汽車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

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