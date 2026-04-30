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影／五股鴨肉飯店遭竊隔天就抓到小偷 老闆娘直呼：太神奇了
新北市五股區1家鴨肉飯小吃店日前打烊時粗心未將後門上鎖，結果被闖空門搜刮硬幣，報案隔天警方就逮到小偷。老闆娘很訝異贓款全數追回，驚呼「不知道是我太幸運，還是張姓警員太厲害！」
五股工商路新竹鴨香飯小吃店是鐵皮屋，61歲陳姓老闆娘前天中午準備開門營業時發現收銀台抽屜內的零錢盒被動過，估計遭偷走大約2千多元，隨即向蘆洲警分局五股分駐所報案失竊。
警員張明益受理報案到場勘查，發現店內後門沒上鎖，懷疑小偷由此進屋行竊，隨即調閱鐵皮屋後方五福市場停車場監視器，果然看見嫌疑人於午夜時分搬梯子鬼鬼祟祟走動，且認出是常在附近活動的57歲陳姓慣竊。
陳男昨天下午2時許被通知到案說明，坦承搬梯子翻過圍籬再從後門進入小吃店偷竊，交出贓款2334元全是硬幣，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。老闆娘被告知抓到小偷感到很訝異，事後在臉書社團發文稱「昨天深夜時段遭小偷，今日警方就通知我破案了，神奇的是贓款全部找回發還，不知道是我太幸運還是張警員太厲害。」
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