屏東夜市又出事？他拿球棒怒砸肉圓店「招牌也被毀」 警方逮捕4人

屏東夜市某肉圓攤老闆的女兒疑似與人發生感情糾紛，遭張姓男子率人2度砸店，招牌破損，屏東警分局昨天將張嫌及3名同夥逮捕到案，訊後依妨害秩序及毀損罪嫌函送法辦。

警方調查，24歲的張姓主嫌疑似為肉圓店老闆女兒的前男友，兩人發生感情糾紛，張嫌28日夥同2名友人前往砸店，肉圓店要開店時發現異狀，連忙進行修復繼續營業；沒想到張嫌29日晚上又糾夥駕車前往，2人下車後拿出球棒砸店。

遭二度砸店後店家決定報警，警方29日接獲報案後組成專案小組，掌握張嫌等4人行蹤並帶回偵辦，全案依妨害秩序及毀損罪嫌，函請屏東地方檢察署偵辦。

屏東夜市黑白切攤商少東日前遭人打斷手腳，引發地方議論，沒想到竟又發生肉圓店被砸事件，風波不斷。

屏東夜市某肉圓攤老闆的女兒疑似與人發生感情糾紛，遭張姓男子率人2度砸店，屏東警分局昨天將張嫌及3名同夥逮捕到案。圖／警方提供