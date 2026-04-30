聽新聞
0:00 / 0:00
屏東夜市又出事？他拿球棒怒砸肉圓店「招牌也被毀」 警方逮捕4人
屏東夜市某肉圓攤老闆的女兒疑似與人發生感情糾紛，遭張姓男子率人2度砸店，招牌破損，屏東警分局昨天將張嫌及3名同夥逮捕到案，訊後依妨害秩序及毀損罪嫌函送法辦。
警方調查，24歲的張姓主嫌疑似為肉圓店老闆女兒的前男友，兩人發生感情糾紛，張嫌28日夥同2名友人前往砸店，肉圓店要開店時發現異狀，連忙進行修復繼續營業；沒想到張嫌29日晚上又糾夥駕車前往，2人下車後拿出球棒砸店。
遭二度砸店後店家決定報警，警方29日接獲報案後組成專案小組，掌握張嫌等4人行蹤並帶回偵辦，全案依妨害秩序及毀損罪嫌，函請屏東地方檢察署偵辦。
屏東夜市黑白切攤商少東日前遭人打斷手腳，引發地方議論，沒想到竟又發生肉圓店被砸事件，風波不斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。