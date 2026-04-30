台南女警遭追撞倒地被遊覽車輾斃 這分局規劃推動大型車違規執法專案

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡，讓警察局同仁震驚不捨；第五警分局有鑑於大型車交通事故時有所聞，即日起規劃推動大型車違規執法專案，針對未依規定申請通行證行駛禁制路段與時段等違規行為，強力取締。

據統計，台南市今年1至3月大型車A1死亡交通事故達10件、10人死亡，北區今年1至4月大型車交通事故則共計35件（含單純車損），肇事原因以倒車未注意及未保持安全距離為主；前天又發生女警鄭詠心遭追撞再被遊覽車輾過死亡車禍，顯示大型車交通風險仍高。

第五分局表示，北區屬交通局公告大型車管制範圍，大貨車於每日7時至9時、下午5時至7時禁止通行，聯結車則為全日24小時禁止進入；如有通行需求，應事先申請通行證，並依核准時間、路線行駛，始得合法通行。惟仍有部分駕駛未依規定行駛，增加交通風險。

分局指出，大型車體積龐大且存在視線死角，即使裝設行車視野輔助系統，駕駛行車時仍難兼顧各方狀況；尤其在上下班尖峰時段與機車、小客車混行，稍有不慎即可能釀成事故。分局鎖定重點時段及路段，結合巡邏警網及交通崗哨，加強取締大型車路權違規行為，提高見警率與攔查密度。

今年1至4月分局已舉發26件，依道路交通管理處罰條例可處900元以上1800元以下罰鍰，並記違規點數1點；基層員警指出，常有駕駛反映「這邊沒有告示牌說大車不能進來」、「公司怎麼安排路線，我們就這麼送，不是故意的」、「導航就帶我走這條路，不然我要走哪條路」等情形。

分局說明，相關管制措施行之有年，業者及駕駛應主動查詢並遵守規定，切勿心存僥倖；另為防制超載造成道路損壞及行車危險，五分局每月亦規劃「活動地磅勤務」，針對大型車超重、超載違規加強取締，透過路權違規與超載取締雙軌並行，全面提升交通安全管理成效。

分局指出，大型車交通風險不容忽視，為有效防制事故、確保市民用路安全，將持續採取「嚴正執法、強勢取締」原則，針對未依規定行駛及超載等違規行為絕不寬貸，並滾動調整勤務作為，持續提升執法強度與覆蓋率。

分局提醒，用路人行經大型車周邊時，應避免長時間停留於車側及車頭前方死角範圍，與大型車保持適當安全距離，並留意大型車轉彎時可能出現「內輪差」情形，切勿搶快或緊貼行駛，以降低事故風險。

第五警分局有鑑於大型車交通事故時有所聞，即日起規劃推動大型車違規執法專案，針對未依規定申請通行證行駛禁制路段與時段等違規行為，強力取締。記者袁志豪／翻攝

第五警分局有鑑於大型車交通事故時有所聞，即日起規劃推動大型車違規執法專案，針對未依規定申請通行證行駛禁制路段與時段等違規行為，強力取締。記者袁志豪／翻攝

第五警分局有鑑於大型車交通事故時有所聞，即日起規劃推動大型車違規執法專案，針對未依規定申請通行證行駛禁制路段與時段等違規行為，強力取締。記者袁志豪／翻攝