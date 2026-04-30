開車撞飛女騎士 駕駛棄車急落跑…車內獨留一名越南移工

台中市潭子區今天發生肇事逃逸車禍，嫌犯開車載一名移工與機車碰撞後，呂姓女騎士彈飛受傷，肇事駕駛逃逸，熱心民眾追到該車停車，看到駕駛逃離，警方將再追查肇事駕駛到案。

台中市大雅警分局表示，今天早上7時35分，在潭子區雅潭路三段96號前發生車禍，肇事駕駛開車自路邊起步進入雅潭路三段外側快車道行駛時，與同向後方由63歲呂姓女子騎的機車發生碰撞。

雙方發生碰撞後，肇事駕駛駕車逃逸，經民眾追至雅潭路三段攔停，駕駛仍徒步逃離現場，車內留有范姓男子坐副駕駛座，是越南籍移工。轎車左後車尾及機車車頭受損。

警方到場，呂女經檢測無酒精反應，身體多處擦挫傷、意識清楚，經送醫後無大礙。

大雅分局已擴大調閱周邊相關錄影監視器影像，將依法通知肇事駕駛到案說明，並依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦，另確切肇事原因及詳細責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

大雅分局呼籲，民眾如發生車禍應立即向110報案，於現場等候警方處理，切勿認為沒事逕行離開，以免受罰，若肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負肇事逃逸之刑事責任。