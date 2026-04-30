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疑沒綁牢固！3個200公斤大鐵桶掉路中卡水泥護欄 沒波及無辜車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行新北市汐止區往北市方向，疑沒綁牢固，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸為路中央的水泥護欄卡住，沒波及無辜車輛。

新北市警方今天中午12時許獲報，汐止區大同路3段往台北市方向發生交通事故，員警趕抵現場發現莊姓男子（65歲）駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路由基隆往北市方向，疑似車上載運物品沒綁牢固，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸為路中央的水泥護欄擋住，沒波及無辜車輛。

員警立即進行道路交管，同時對莊男進行檢測，其酒測值為零，除依規定聯繫水泥護欄所屬公路養護單位派員到場處置，莊男也回報公司找吊車協助，在今天下午近2時將鐵桶吊離現場。

警方依道路交通管理處罰條例規定開單舉發，可處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，該處交通管制在今天下午2時3分排除，恢復正常通行。

莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁固牢，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝
莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁固牢，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝

莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁牢固，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝
莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁牢固，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝

莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁固牢，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝
莊姓男子今天中午駕駛曳引拖板車行經汐止區大同路往北市方向，疑沒綁固牢，車上3個各重達200公斤大鐵桶竟掉落路中，所幸卡在路中央的水泥護欄，沒波及無辜車輛。記者王長鼎／翻攝

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