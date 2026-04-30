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影／男子遭虐打「橫紋肌溶解」丟包醫院畫面曝！宜蘭2惡煞被逮收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東發生駭人聽聞的冷血丟包案，警方今天提供案發監視畫面顯示，一輛轎車急駛至羅東博愛醫院急診室門口，嫌犯把毆打到奄奄一息的陳男扶上輪椅，由保全推進醫院後，駕駛就開車離去。醫護驚見陳男全身多處鈍器傷、嚴重橫紋肌溶解，經電擊與CPR搶救才恢復意識，目前仍在加護病房。

檢警調查發現，45歲陳姓男子與44歲許姓、49歲簡姓嫌犯同屬毒品圈背景，陳男疑似欠下毒品價金，27日遭對方強行帶至五結鄉一處隱密民宅拘禁，長達10多個小時凌虐，嫌犯手段極其兇殘，不僅對其拳打腳踢，更動用重型鈍器毆打陳男的四肢與軀幹。

陳男遭禁求救無門，肌肉組織因遭毆打破壞出血，導致嚴重「橫紋肌溶解症」，嫌犯眼見陳男陷入奄奄一息，擔心鬧出命案難以收場，竟未採取急救措施，反而將其載往醫院「丟包」在急診室。

監視畫面中顯示，陳男傷重無力被推上輪椅後，由醫院保全幫忙推進急診室，涉案的許嫌及簡嫌都沒有進醫院，把人丟了就逃離；另名同夥簡男陪同進急診室時，被機警的護理人員查覺異狀，偷偷報警追緝兇嫌。

醫療團隊接手時，發現陳男已失去心跳呼吸，全身多處遭鈍器嚴重毆傷，立即展開搶救。羅東警分局獲報後成立專案小組，報請宜蘭地檢署檢察官黃正綱指揮偵辦，連夜清查通聯紀錄並調閱上百支監視畫面，鎖定嫌犯藏匿處後，於28日深夜火速拘提簡、許等3人到案。

29日下午移送地檢署複訊後，檢察官認定其中一名男子犯罪嫌疑不足予以請回，但主嫌簡男與許男涉犯殺人未遂、私行拘禁等罪嫌重大，且有逃亡、滅證及勾串共犯之虞。宜蘭地方法院於29日深夜11點多召開羈押庭，裁定收押禁見，檢警後續擴大追查有無其他涉案人及釐清部分疑點。

醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供
醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供

醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供
醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供

醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供
醫院保全幫忙把重傷的陳男推進急診室，兇嫌遲疑不願進去，把人丟包在醫院。圖／警方提供

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保全 宜蘭 羅東 醫院 橫紋肌溶解症

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