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撞斷高雄路燈電桿小貨車駕駛落跑 妻爆：他徹夜沒回家

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻；警方獲報趕抵，吳男已不見蹤影，後以車追人，查出車輛登記在吳男的郭姓妻子名下，郭妻稱，「丈夫徹夜未回家，手機關機」；警方追緝吳男下落。

林園警分局指出，當工人的吳姓男子（60歲）昨晚6時59分駕駛自小貨車行經大寮區新厝路下坡處，不明原因自撞分隔島後，撞向路燈桿，巨大撞擊力造成路燈桿整支當場斷裂，吳的小貨車側翻路中央。

警方獲報趕抵現場處置，發現自小貨車駕駛不見蹤影，現場無其他人員受傷；警方以車追人，發現小貨車車主是一名郭姓女子（55歲），郭女稱開車的是丈夫吳男，但丈夫已徹夜未回家，手機也關機，不知去向。

警方懷疑吳男可能酒駕肇事，正循下追查其下落，追究其肇逃及毀損相關刑事責任。

吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝

吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝

吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨晚近7時駕自小貨車突自撞高市大寮區新厝路分隔島，致整座路燈電桿被撞斷、小貨車側翻，後吳男肇逃。記者石秀華／翻攝

自撞 高雄

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