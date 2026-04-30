三峽工寮訪友未遇！3天後屋內驚見焦屍…警採檢體比對身分

一名洪姓男子日前將新北市三峽正義街一處工寮借給王姓友人居住，大前天前往訪友未遇，昨天又發現王男竟未將隨身代步用的機車騎出，覺得事有蹊蹺而報警協尋。今天再度前往工寮時，驚見一具燒得面目全非、疑似王男的焦屍，立刻通報警方鑑識人員到場採集DNA檢體比對其身分。

據了解，洪男本週一前往工寮拜訪王男時對方不在，當時就發現該處有燒焦的狀況，但不以為意。直到昨天傍晚5時許，洪男再度前往找王男，發現他雖離家多日，但平時騎乘的機車卻始終停放在住處，與王男習慣不同，因此向警方報案協尋。

今天上午，洪男請來工人至工寮整理環境時，赫然發現屋內有具焦屍，於是立刻報警求。警方到場後，因焦屍已燒得面目全非、難以辨識，只能先封鎖現場進行採證，並聯繫家屬到場採集檢體進行DNA比對方能確認是否為王男，並報請檢方相驗確認詳細死因及死者身分。

新北市三峽正義街一處工寮王姓住戶，疑似遭洪姓屋主友人發現竟成焦屍。記者蔣永佑／翻攝