五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

新北北海溫泉洲際酒店一名合約保全公司人員在個人社群帳號貼文，秀出監控室與多個監視器畫面同框自拍照，並說「1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，引發爭議。飯店聲明表示，該行為已嚴重違反本酒店保護客戶隱私與資訊安全，深表歉意，已主動向主管機關、金山分局提出通報，不排除採取法律責任追究。

一名網友29日在threads貼文指出，「現在在五星級飯店上班，哈哈1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽，不過台灣住宿真的很貴，我有那個錢我也不花錢住，不如拿去出國玩更爽，有新鮮感，飯店住宿又便宜等，新北北海温泉洲際酒店。」但後來已刪文。

新北北海溫泉洲際酒店今天聲明指出，關於酒店合約保全公司人員涉及擅自於個人社群帳號發佈酒店信息之事件，酒店高度重視，該行為已嚴重違反本酒店保護客戶隱私與資訊安全之理念。對事件引發的擔憂，深表歉意。

酒店接獲相關反映後，立即啟動檢視程序，第一時間停止該員所有工作權限，並要求當事人刪除所有相關內容。該員行為已嚴重違反酒店個資保護規定及相關法規，酒店已主動向主管機關、金山分局提出通報，後續將持續配合調查與釐清事實，不排除採取法律責任追究，維護酒店及客戶權益。

新北北海溫泉洲際酒店說，客戶的隱私及安全非常重要，酒店的所有監視器僅限用於監控酒店內的公共區域，絕不涉及任何私人空間領域。此外，亦依政府相關法規，定期進行反針孔攝影的偵測檢查。對事件引發的擔憂，再次深表歉意，將持續精進管理與作業流程，確保客戶隱私與安全受到最妥善的保障。

新北金山警分局表示，分局已主動與該飯店聯繫，該飯店今天已派員向警方完成報案程序，警方持續積極依法偵辦。