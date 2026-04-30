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女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

崑山科大戴姓女大生前天涉嫌追撞台南女警致死案，戴女更被爆料事發當時只關心自己車損等脫序行徑，引發外界一片撻伐。校方今中午正式發布新聞稿表達沉痛哀悼，也呼籲讓教育回歸教育，司法回歸司法，表示將不再回應此事。

戴姓女大生前天清晨沿南市安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心所騎乘機車；鄭女倒下後，遭遊覽車閃避不及輾過鄭女上半身身亡，監視器拍下戴女追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論，引發外界強烈不滿，網路更是一片撻伐，事件鬧得滿城風雨未歇。

網友也在網路肉搜，找到戴女相關學籍資料，更持續在網路轉傳，有些傳聞仍待釐清，戴女就讀學校崑山科大今中午打破正式沉默，發表正式聲明，新聞稿內容如下：

【崑山科技大學公開聲明】

針對近日校外發生的交通憾事，本校全體師生深感悲慟與萬分痛心，對於不幸罹難的女警及其家屬，我們致上最深沉的哀悼，並願逝者安息，面對生命的消逝，任何文字都難以表達我們內心的沈痛。

關於此案，第一時間本校已向媒體發布聲明；而涉事同學於事發當下已配合警方完成筆錄，並由家屬接回返家。目前全案已進入司法調查程序，基於對法治之尊重，本校不便對案件細節發表評論，全力配合相關單位釐清真相。

身為教育機構，我們深知除了學術專業的培養，「生命教育」與「法治觀念」更是我們不變的堅持。針對此事件，本校已即刻採取以下策進作為：

1. 深化交通與法治教育：本校一向將交通安全與法治教育列為重點宣導工作，每逢開學及連假前夕均定期辦理教育課程。針對此次事件，校方除維持既有教育機制外，將進一步強化宣導力道與頻率，並規劃更具實質成效的交通守則訓練，要求學生嚴格遵守交通規範，將用路安全內化為日常習慣，持續守護社會安全。

2. 啟動心理諮商窗口：近日因網路社群出現大量對本校師生的無差別言論攻擊與個資肉搜，導致許多無辜學生承受巨大的心理壓力、誤解與指責。本校學輔中心已正式開啟「專案諮商窗口」，全力支持受影響的師生，確保學習環境的安寧與心理健康。

理性呼籲：讓教育回歸教育，司法回歸司法

我們理解社會大眾的關注與憤慨，但本校擁有十萬多名在各領域兢兢業業、回饋社會的優秀學子與校友，因此，我們誠懇呼籲各界保持冷靜與理性，停止對本校師生的個資侵害與言語暴力，讓司法程序能公正審理，讓教育場域恢復平靜。

感謝各界的關心與指教，本校對於此事件之立場以此聲明為主，後續將不再接受媒體採訪或個別回應，將資源全力投入於校內教育的持續改善。

願我們能在沉痛中共同學習，為社會傳遞更多正向的力量。

崑山科技大學 敬啟

2026年4月30日

崑山科大今發表正式聲明，說明女大生涉追撞女警致死處理態度，也呼籲讓教育回歸教育，司法回歸司法，後續不再回應此事。記者謝進盛／翻攝
崑山科大今發表正式聲明，說明女大生涉追撞女警致死處理態度，也呼籲讓教育回歸教育，司法回歸司法，後續不再回應此事。記者謝進盛／翻攝

崑山科大今發表正式聲明，說明女大生涉追撞女警致死處理態度，也呼籲讓教育回歸教育，司法回歸司法，後續不再回應此事。記者謝進盛／翻攝
崑山科大今發表正式聲明，說明女大生涉追撞女警致死處理態度，也呼籲讓教育回歸教育，司法回歸司法，後續不再回應此事。記者謝進盛／翻攝

台南 女警 崑山科大 車禍

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