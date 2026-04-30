影／林口金龜車起火燃燒 員警奮勇拿滅火器壓制火勢

新北市林口區文化一路昨天傍晚有1輛金龜車在馬路上起火燃燒，恰巧距離派出所不遠，員警趕到現場看到火光立即衝回所內拿滅火器折返，在消防隊抵達前先壓制火勢阻止災情擴大，隨後於30分鐘內拖吊事故車恢復交通順暢。

昨天傍晚6時許正值交通尖峰時段，55歲吳姓女子開車沿林口區文化一路一段內側車道行駛，接近麗園一街口時赫然看見前方引擎室冒煙，隨即起火燃燒，趕緊下車報案求救。

事故現場距離林口警分局文化派出所僅約100公尺，最近的消防分隊則約2公里。文化所警員魏碩亨抵達看見車頭已起火，立即衝回所內拿乾粉滅火器折返，其餘員警也陸續再送滅火器到現場，迅速壓制火勢。

隨後消防隊趕抵射水降溫處理殘火，現場無人受傷。警方接著通知拖吊車將事故車輛移走，不到30分鐘恢復交通順暢。

新北市林口區文化一路昨天傍晚有1輛金龜車在馬路上起火燃燒，恰巧距離文化派出所不遠，警員魏碩亨迅速拿滅火器衝上前壓制火勢。記者林昭彰／翻攝

新北市林口區文化一路昨天傍晚有1輛金龜車在馬路上起火燃燒，文化派出所警員魏碩亨迅速拿滅火器壓制火勢，後續交由消防隊接手處理。記者林昭彰／翻攝

新北市林口區文化一路昨天傍晚有1輛金龜車在馬路上起火燃燒，恰巧距離文化派出所不遠，警員魏碩亨迅速拿滅火器衝上前壓制火勢。記者林昭彰／翻攝