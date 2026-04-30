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影／女警5歲外甥女問「為什麼出個車禍…阿姨就不見了？」家屬將辦冥婚

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天不幸發生車禍身亡，鄭女龍姓男友母親今天流淚指出，龍的妹妹這個月辦婚禮，本來辦完妹妹的就要談兒子跟鄭女婚禮，接著辦喜事，「我們不知道說結果是先辦喪事，現在變成冥婚，沒想到是這個樣子。真的沒有辦法接受」。

鄭女母親、大姊、二哥、雙胞胎弟弟與龍姓男友母親今天上午10時許在台南市立殯儀館接受媒體採訪，鄭女大姊說，妹妹當天休假是正要去幫忙照顧她的5歲雙胞胎女兒，陪她們上學；那天接到電話之後，小孩也應該也知道發生什麼事情了，但似懂非懂。

鄭姊表示，女兒回來的時候一直問「阿姨怎麼不見了？」因為老師跟她們說，「阿姨已經在天上飛了，她在當天使了」，女兒中的姊姊就說「為什麼出個車禍，人就會不見了？」妹妹很照顧她們兩個。

龍姓男友母親說，「妹妹這個月就要辦婚禮了，那我們雙方家長就講，妹妹婚禮辦完之後，再來就是談這兩個年輕人的婚禮了；本來想說接著辦喜事，不知道結果是先辦喪事，現在變成冥婚，是雙方家長的共識。沒想到會是這個樣子。真的沒有辦法接受。」

龍母指出，「我跟她講，我們之間真的不要當婆媳，婆媳有太多問題了，我們當母女，妳就是我第二個女兒；結果我不知道緣分這麼短，就這樣短短的三年。真的很心痛很心痛，痛到真的睡不著覺。太過分了。」

鄭女母親悲傷流淚對肇事戴姓女大生說「妳至少陪陪她，妳知道大體修復要幾天嗎？三至四天。大體躺在那邊，妳知道我們看了多心痛？心真的很痛！妳至少陪陪她，讓她一個人躺在那裡。」鄭女弟弟表示，母親身體不太好，在做化療，都是姊姊買東西給媽媽吃，休假就陪媽媽、帶媽媽去看醫生。

鄭詠心二哥則表示，到目前為止女大生本人都沒有親自致意、打電話或有什麼表示，都是透過爸爸，家屬覺得誠意不夠；對於肇事者後續的究責，比如說刑民事的責任，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。

案件發生起因，路邊監視器拍下，前天清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

鄭女大姊（左一）、母親（左二）、龍姓男友母親、龍姓男友妹妹受訪結束後，四人相擁而泣。記者袁志豪／攝影
鄭女大姊（左一）、母親（左二）、龍姓男友母親、龍姓男友妹妹受訪結束後，四人相擁而泣。記者袁志豪／攝影

台南市警察局長林國清今天到靈堂上香，並向家屬致意表示警局會盡全力協助家屬。記者袁志豪／攝影
台南市警察局長林國清今天到靈堂上香，並向家屬致意表示警局會盡全力協助家屬。記者袁志豪／攝影

第四分局昨天則在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入10.1萬網友按讚。圖／翻攝自安平警好讚
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鄭女大姊（右二）今天受訪激動落淚說，女兒中的姊姊問「為什麼出個車禍，人就會不見了？」記者袁志豪／攝影
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鄭女母親今天受訪悲傷流淚對戴姓女大生（左二）說，「妳至少陪陪她，讓她一個人躺在那裡。」記者袁志豪／攝影
鄭女母親今天受訪悲傷流淚對戴姓女大生（左二）說，「妳至少陪陪她，讓她一個人躺在那裡。」記者袁志豪／攝影

鄭女二哥說，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。記者袁志豪／攝影
鄭女二哥說，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。記者袁志豪／攝影

車禍 台南 女警 結婚 冥婚 大體

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